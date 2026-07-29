Певица МакSим выписана из больницы и уже готовится к концерту 30 июля

Певица МакSим (Марина Абросимова) выписана из медицинского учреждения и возвращается к концертной деятельности. Об этом проинформировала её PR-менеджер Яна Богушевская.

Представитель артистки в разговоре с 360.ru заверила, что с исполнительницей всё в порядке. Она уточнила, что уже 30 июля у певицы запланировано выступление. По словам Богушевской, МакSим находится в рабочем режиме и готова продолжить гастрольный график.

24 июля стало известно, что МакSим госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия на фоне смерти отца. Артистка сообщила поклонникам, что из-за сильного стресса её состояние потребовало лечения в стационаре, и медики временно запретили перелёты и выступления до полной стабилизации. Подробности диагноза она не раскрыла.