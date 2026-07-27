Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 06:12

Лобода заменила госпитализированную МакSим на Дне города в Павлодаре

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lmaksimartist / obodaofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lmaksimartist / obodaofficial

В Павлодаре прошли мероприятия, приуроченные ко Дню города. Первоначально заявленное выступление российской певицы МакSим было отменено из-за проблем со здоровьем артистки. Организаторы приняли решение заменить хедлайнера, пригласив Светлану Лободу.

Информация о замене появилась незадолго до начала мероприятия. Несмотря на изменение в программе, концерт состоялся по графику. Выступление прошло на центральной площадке города.

В ходе концерта Светлана Лобода исполнила ряд своих композиций. После завершения мероприятия певица опубликовала в соцсетях кадры, демонстрирующие выступление и заполненную зрителями площадь.

Лобода провела тайный корпоратив для грузинского миллионера в Алма-Ате и пела на русском
Лобода провела тайный корпоратив для грузинского миллионера в Алма-Ате и пела на русском

Ранее певицу МакSим (Марину Абросимову) госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия на фоне смерти отца. По словам исполнительницы, в её семье произошло большое горе — ушёл из жизни отец. Из-за сильного стресса состояние здоровья МакSим резко ухудшилось, после чего ей потребовалось лечение в больнице.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Казахстан
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar