Лобода заменила госпитализированную МакSим на Дне города в Павлодаре

В Павлодаре прошли мероприятия, приуроченные ко Дню города. Первоначально заявленное выступление российской певицы МакSим было отменено из-за проблем со здоровьем артистки. Организаторы приняли решение заменить хедлайнера, пригласив Светлану Лободу.

Информация о замене появилась незадолго до начала мероприятия. Несмотря на изменение в программе, концерт состоялся по графику. Выступление прошло на центральной площадке города.

В ходе концерта Светлана Лобода исполнила ряд своих композиций. После завершения мероприятия певица опубликовала в соцсетях кадры, демонстрирующие выступление и заполненную зрителями площадь.