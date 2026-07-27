Лобода заменила госпитализированную МакSим на Дне города в Павлодаре
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В Павлодаре прошли мероприятия, приуроченные ко Дню города. Первоначально заявленное выступление российской певицы МакSим было отменено из-за проблем со здоровьем артистки. Организаторы приняли решение заменить хедлайнера, пригласив Светлану Лободу.
Информация о замене появилась незадолго до начала мероприятия. Несмотря на изменение в программе, концерт состоялся по графику. Выступление прошло на центральной площадке города.
В ходе концерта Светлана Лобода исполнила ряд своих композиций. После завершения мероприятия певица опубликовала в соцсетях кадры, демонстрирующие выступление и заполненную зрителями площадь.
Ранее певицу МакSим (Марину Абросимову) госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия на фоне смерти отца. По словам исполнительницы, в её семье произошло большое горе — ушёл из жизни отец. Из-за сильного стресса состояние здоровья МакSим резко ухудшилось, после чего ей потребовалось лечение в больнице.
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