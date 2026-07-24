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24 июля, 10:08

Лобода провела тайный корпоратив для грузинского миллионера в Алма-Ате и пела на русском

Лобода и Плетнёва тайно выступили на дне рождения дочери бизнесмена в Казахстане

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial

Светлана Лобода и Анна Плетнёва стали хедлайнерами закрытой вечеринки в честь первого дня рождения дочери одного из богатейших бизнесменов Грузии. Мероприятие прошло 19 июля в алма-атинском Swissotel, выяснил Mash.

Фрагмент выступления Светланы Лободы в Казахстане. Видео © Telegram / Mash

Для годовалой Амали устроили шоу в морском стиле с лазерным представлением над бассейном. По периметру выставили усиленную охрану, съёмку запретили. Первой сорокаминутный сет за 3,5 миллиона рублей отработала Плетнёва — её позвали после успеха кавказской версии хита «Ева».

Лобода стала главным сюрпризом вечера. Её гонорар составил 150 тысяч евро, а с учётом перелёта, проживания и райдера расходы достигли 16,6 миллиона рублей. Прибытие и отъезд обставили максимальной конспирацией: площадку она покидала в чёрной накидке окольными путями. С гостями почти не общалась, лишь поздравила именинницу со сцены и сделала несколько фото. Несмотря на публичную позицию, пела по-русски.

В райдере значились президентский номер Ritz-Carlton, бизнес-класс, Maybach с шофёром и спецпитание. Отдельным пунктом шли соль и ванночка для ног после концерта. Команда Плетнёвой разместилась куда скромнее — в том же Swissotel, где проходило торжество.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Светлана Лобода избавилась от своего главного объекта недвижимости в России — трёхэтажного особняка в Княжьем Озере площадью 1200 квадратных метров. Продать дом за 850 миллионов рублей удалось лишь в мае, хотя выставить его пытались ещё с 2023 года. Пока шли поиски покупателя, недвижимость сдавали в аренду за 1,3 миллиона рублей в месяц. Новым владельцем, насколько известно, стал крупный российский бизнесмен.

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Юрий Лысенко
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