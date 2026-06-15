Лобода избавилась от всей недвижимости в России

Сбежавшая украинская певица Светлана Лобода избавилась от своей главной недвижимости в России. Бывшая звезда продала трёхэтажный особняк площадью 1200 квадратных метров в Подмосковье за 850 млн рублей. Покупателем стал крупный российский бизнесмен, пишет Mash.

Продать дом артистка пыталась с 2023 года, но желающих на дворец в Княжьем Озере долго не находилось. Пока сделка не складывалась, недвижимость сдавали в аренду: месяц проживания обходился в 1,3 млн рублей. В мае покупатель всё-таки нашёлся.











За 850 млн рублей новый владелец получил дом с мебелью и отделкой, четырьмя спальнями, двумя столовыми, бассейном, джакузи, бильярдной и баром. На участке также есть ухоженный сад с беседкой, гостевой коттедж, жильё для персонала, пост охраны и гараж.

Лобода выставила особняк в районе Николо-Урюпино после отъезда из России в 2022 году. Сначала за объект просили 650 млн рублей, затем цена менялась: весной 2026-го сообщалось, что дом готовы сдавать в аренду, а стоимость продажи снижали до 630 млн. Позже, наоборот, ценник подняли сразу на 200 млн — до нынешних 850 млн рублей.

Судя по всему, дела у Лободы идут не очень. После ухода с российского рынка её карьера сильно просела. Артистка признавалась, что первый год после отъезда почти не работала: находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии и не чувствовала сил выходить на сцену.