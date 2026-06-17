Роскошный особняк в селе Николо-Урюпино Красногорского района уже четыре года не может найти своего покупателя. Ранее в СМИ активно распространялась информация, что данная усадьба принадлежит певице Светлане Лободе, однако эти сведения оказались ошибочными, выяснил SHOT.

На самом деле, 1200-метровое строение находится в собственности 77-летней супруги столичного бизнесмена. Артистка лишь арендовала жилье за 1,2 млн рублей в месяц до своего отъезда из страны в 2022 году. После того как съёмщица покинула Россию, владелица выставила объект на торги за 850 млн рублей, но сделка до сих пор не состоялась.

Ситуация вызвала общественный резонанс: многие требовали национализировать дом, ошибочно полагая, что он принадлежит исполнительнице, донатившей ВСУ. Однако выяснилось, что объект никогда не был в её собственности, а сама хозяйка, постоянно проживающая в Испании, по всей видимости, лояльна к своей стране — внутри коттеджа даже размещены государственные гербы.

Сейчас объявление о продаже временно снято. По словам риелторов, найти желающих приобрести столь дорогостоящий актив крайне сложно. Владельцы даже решили приехать в Россию лично, чтобы разобраться с недвижимостью.

Территория участка составляет 93 сотки. Внутри основного коттеджа есть СПА-комплекс с 10-метровым бассейном, зимний сад, тренажерный зал, бильярдная с баром, винный погреб и мансарда с кабинетом. Кроме того, на участке расположен гостевой дом площадью 260 кв. м с каминным залом и еще одной фитнес-зоной.

Судя по всему, дела у Лободы идут не очень. После ухода с российского рынка её карьера сильно просела. Артистка признавалась, что первый год после отъезда почти не работала: находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии и не чувствовала сил выходить на сцену.