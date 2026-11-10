Телеведущий Андрей Малахов опубликовал фрагмент записи с камер наблюдения гостиницы «Дархан» в якутском Нерюнгри. На кадрах музыкальный критик Сергей Соседов поднимается по лестнице, держась за перила.

На полной записи, показанной в эфире, видно, что журналисту тяжело — в какой-то момент он останавливается и падает с третьей ступеньки на спину. К нему подбегают люди, чтобы помочь.

Напомним, что Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Утром 23 сентября его нашли без сознания на лестничной площадке гостиницы. Критика доставили в больницу, где он умер от тяжёлой травмы головы. Ему было 58 лет.

В октябре Следственный комитет сообщил, что по факту гибели Соседова расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования. Позже, 29 октября, сообщалось о прекращении дела.

Отдельно Life.ru собрал другие подробности личной жизни Соседова из программы Малахова, в том числе версии о женщине с ребёнком.

Подробнее о том, что показало видео падения Соседова и почему запись вызвала новые вопросы, — в материале Life.ru.

Напомним, с Соседовым простились 30 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Его похоронили рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Близкие Соседова пытались получить запись из отеля. По словам его племянника Олега Казанцева, семья приехала в гостиницу, но сотрудники отказались показать кадры, сославшись на обязательство о неразглашении.