Семья Соседова приехала в отель в Якутии, где он умер, и потребовала видео

Родственники музыкального критика Сергея Соседова отправились в якутский Нерюнгри, чтобы самостоятельно разобраться в обстоятельствах его гибели. Семья посетила гостиницу, где произошла трагедия, однако получить запись с камер наблюдения не удалось. Об этом рассказал племянник телеведущего Олег Казанцев Андрею Малахову.

По словам Казанцева, после смерти Соседова представители гостиницы ни разу не связались с его близкими и даже не выразили соболезнований. Именно поэтому родственники решили лично приехать на место происшествия.

«За всё время никто не звонил от самого отеля, никаких соболезнований не было. Поэтому семья решила, что надо полететь, прояснить эту ситуацию», — объяснил племянник критика.

Однако визит вызвал у сотрудников гостиницы, по впечатлению Казанцева, настороженную реакцию. Мужчине показалось, что персонал заранее знал о приезде семьи и получил соответствующие указания от руководства.

Главной целью поездки было ознакомление с видеозаписью момента падения Соседова. Родственники хотели лично убедиться, что события развивались именно так, как им рассказали. Однако сотрудники отеля отказались предоставить кадры, сославшись на подписанные документы о неразглашении.

«Возникали вопросы, так ли это на самом деле? Мы для этого прилетели, чтобы посмотреть это видео», — рассказал Казанцев.

После безрезультатного визита племянник телеведущего обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять разбирательство под личный контроль.

Тем временем коллега и подруга Соседова Олеся Сазыкина высказала предположение, что музыкального критика могли отравить.

Ранее Life.ru сообщал, что следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения гостиницы «Дархан», где произошла трагедия. Директор отеля Тамерлан Караев тогда утверждал, что Соседов не падал с лестницы, а внезапно почувствовал себя плохо на ровной площадке между пролётами. По его словам, незадолго до происшествия телеведущий нормально себя чувствовал, общался с окружающими и шутил.

Организатор конкурса красоты Виктор Беззубов, ознакомившийся с записями, рассказал, что камеры зафиксировали падение Соседова. По его словам, критик потерял равновесие на лестнице, упал назад и получил травму головы. Рядом с ним в этот момент никого не было. Беззубов также сообщил, что правоохранители расценили произошедшее как несчастный случай.