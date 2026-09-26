Причиной смерти Сергея Соседова назвали кровоизлияние и отёк мозга

Причиной смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стали последствия тяжёлой травмы головы после падения. Трагедия произошла в гостинице в Нерюнгри. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на предварительные данные экспертизы, которые передали близким Соседова.

По данным издания, экспертиза выявила перелом основания черепа, кровоизлияние и отёк мозга. Родственники пока не получили заключение на руки — документ должны доставить вместе с телом телеведущего.

Соседов приехал в Нерюнгри для участия в конкурсе моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Утром 23 сентября он вышел из гостиницы, а после возвращения направился в свой номер. Через несколько минут его нашли без движения на площадке между первым и вторым этажами.

Продюсер конкурса Виктор Беззубов рассказал, что камеры наблюдения зафиксировали момент падения. По его словам, рядом с телеведущим в этот момент никого не было.

«Сергей Васильевич был в хорошем настроении, беды ничего не предрекало... Он поднялся до третьей лестницы, и со ступеньки он упал навзничь на площадку между первым и вторым пролетом… Мы его положили на носилки и вынесли к «Скорой». В больнице сообщили, что он в тяжёлом состоянии, на консилиуме решили, что нужно делать операцию. В 22.45 по местному времени мне сообщили, что Сергей Васильевич скончался. Травма у него была несовместима с жизнью», — рассказал Беззубов.

Сотрудник гостиницы при этом приводил другую версию обстоятельств падения. По его словам, Соседову могло стать плохо уже на ровной площадке возле лестницы. Записи камер передали правоохранительным органам.

Версия о том, что причиной падения мог стать оторвавшийся тромб, по данным kp.ru, подтверждения не получила. Издание отмечает, что при тромбоэмболии соответствующие изменения должны были бы отразиться в результатах судебно-медицинской экспертизы. При этом точная причина самого падения пока остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось, что Сергей Соседов приехал в Якутию для работы в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026», который должен был пройти 25 сентября. После смерти телеведущего организаторы решили не отменять мероприятие, поскольку участники уже прибыли из разных регионов. Конкурс посвятили памяти Соседова, а из программы убрали развлекательную часть и концерт Алисы Мон. Музыкальному критику было 58 лет.