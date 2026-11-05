Российский хоккеист Илья Ковальчук вновь выставил на продажу роскошную квартиру в Майами-Бич, расположенную по соседству с недвижимостью голливудской актрисы Джулии Робертс и телеведущей Опры Уинфри. За апартаменты на закрытом острове Фишер-Айленд спортсмен рассчитывает выручить 14,5 миллиона долларов, или более миллиарда рублей.

По данным SHOT, жильё уже пытались продать, однако объявление впоследствии убрали. Теперь недвижимость снова доступна для покупки. Площадь квартиры составляет 336 квадратных метров, а сама она занимает восьмой этаж элитного жилого комплекса, построенного в 2019 году.











В апартаментах предусмотрены три спальни, три полноценные ванные комнаты и дополнительный гостевой санузел. Среди особенностей жилья — собственный лифт и огромные панорамные окна, из которых открывается вид на океан. Владельцу также полагаются два парковочных места.

Жителям комплекса доступны бассейн, современный фитнес-клуб, теннисные корты и поле для гольфа. Сам Фишер-Айленд считается одним из наиболее престижных районов Майами-Бич. Остров известен своей закрытой территорией и дорогой недвижимостью.