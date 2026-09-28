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Регион
Опубликовано 28 сентября, 11:00

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев заявил о планах группы собрать стадион

Обложка © ТАСС / Антон Белицкий

Обложка © ТАСС / Антон Белицкий

Группа «Иванушки International» планирует воссоединиться для масштабного выступления в московских «Лужниках» в следующем году, заявил солист коллектива Кирилл Андреев. Он рассказал о подготовке к шоу и работе над новым музыкальным материалом.

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По словам звезды, для успешного проведения концерта такого масштаба необходима качественная рекламная кампания. Музыкант подчеркнул, что у группы уже есть достаточный запас творческого материала, и выразил надежду на появление новых песен к моменту выступления.

«В следующем году, потому что нужна хорошая реклама. Материал у нас музыкальный есть. Надеюсь, что будут новые песни», — отметил артист в интервью «Абзацу».

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Ранее в группе «Иванушки International» высказались о завершении карьеры после 30 лет на сцене. Певец Кирилл Андреев заявил, что завещать хиты группы другим исполнителям ещё рано.

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Борис Эльфанд
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