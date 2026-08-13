«Мужское дело»: Солист «Иванушек» поспорил с Mia Boyka о том, кто должен делать предложение

Предложение руки и сердца должен делать мужчина, заявил солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, комментируя слова Мии Бойки о том, что девушка тоже может первой позвать возлюбленного под венец. Артист подчеркнул, что остаётся сторонником традиционного сценария.

«Мне кажется, что это всё-таки мужское дело. Но мир меняется. Есть такие мужчины, которым нравится, чтобы девушка стояла перед ними на колене с кольцом», — цитирует исполнителя kp.ru.

Музыкант при этом не исключил, что первый шаг со стороны девушки может стать способом проявить чувства. Однако сам он предпочитает вариант, при котором мужчина остаётся джентльменом и сам делает предложение любимой.

Ранее группа «Иванушки International» раскрыла секрет своей популярности у зумеров. Кирилл Туриченко отметил, что музыка 90-х опять вернулась в моду.