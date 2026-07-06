Группа «Иванушки International» раскрыла секрет своей популярности у зумеров

Песни «Иванушек International» снова активно подхватило молодое поколение. Участники группы связывают новую волну популярности с интересом зумеров к музыке 1990-х. По словам артистов, их хиты продолжают жить благодаря узнаваемым мелодиям и текстам, которые легко запоминаются и передаются от поколения к поколению.

«Иванушки International» раскрыли секрет своей популярности у зумеров. Видео © Пятый канал

«Мода как раз на 90-е, на эту музыку. <…> И большинство новых треков, которые создают молодые исполнители, они напоминают где-то в каком-то смысле даже 80-е», — отметил певец Кирилл Туриченко.

Андрей Григорьев-Апполонов добавил, что большую роль сыграли и соцсети. Молодёжь использует знакомые песни в роликах, из-за чего старые хиты получают вторую жизнь и снова выходят на широкую аудиторию, заключил собеседник Пятого канала.

Ранее в группе «Иванушки International» высказались о завершении карьеры после 30 лет на сцене. Певец Кирилл Андреев заявил, что завещать хиты группы другим исполнителям пока ещё рано.