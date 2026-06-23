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23 июня, 16:09

Рыжий из «Иванушек» показал повзрослевшего сына-выпускника МГИМО

Григорьев-Апполонов сообщил об окончании МГИМО его старшим сыном Иваном

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ apollonov_ag

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ apollonov_ag

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился редким фото со своим старшим сыном Иваном. Артист рассказал, что 22-летний наследник успешно защитил дипломную работу и окончил МГИМО.

Сын Андрея Григорьева-Апполонова Иван. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ apollonov_ag

Сын Андрея Григорьева-Апполонова Иван. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ apollonov_ag

Музыкант поздравил сына с окончанием вуза и пожелал ему успехов в дальнейшей жизни, отметив, что уверен в его будущем. Публикация вызвала активную реакцию подписчиков — многие отметили, что Иван сильно повзрослел и стал «настоящей гордостью отца».

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Ранее Григорьев-Апполонов рассказал, что планируется создание мюзикла на основе песен легендарной поп-группы. Старые добрые хиты должны прозвучать в новом контексте.

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Полина Никифорова
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