В группе «Иванушки International» высказались о завершении карьеры после 30 лет на сцене

Певец Кирилл Андреев, участник легендарного трио «Иванушки International», заявил, что завещать хиты группы другим исполнителям ещё рано. По его словам, в прошлом году коллектив отпраздновал 30-летие юбилейным концертом, и пока публика знает и любит их песни, музыканты не уйдут со сцены.

«Завещать ещё рано. У нас был трибьют в том году, поэтому ещё пока рано говорить о представлении песен другими исполнителями. Просто они любимые, пока мы их поём, и слава богу», — цитирует звезду Пятый канал.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин предрёк «Иванушкам» новую веху в карьере и успех у молодёжи. По его мнению, у коллектива наверняка большие перспективы.