Иосиф Пригожин предрёк «Иванушкам» новую веху в карьере и успех у молодёжи

Группа «Иванушки» способна начать новую главу своей карьеры и вновь покорить поколение слушателей. У коллектива наверняка большие перспективы, заявил Общественной Службе Новостей продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, у артистов огромная музыкальная база и широкая армия поклонников. В ближайшее время они планируют взяться за создание мюзиклов, что позволит проекту заиграть новыми красками.

«Насколько я понимаю, у группы большие планы. И, как мне кажется, им ничто не помешает вновь влиться в поток. Пусть занимаются ребята. Думаю, что у них может всё получиться отлично», — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что в шоу-бизнесе последних лет уже есть несколько удачных примеров ярких камбеков артистов нулевых.

«У «Руки вверх!» всё поперло, у (Надежды) Кадышевой тоже, то есть примеры имеются, поэтому я считаю, что ребята могут покорить своими хитами и новое поколение фанатов», — заключил Пригожин.

Ранее солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко высказался о возможном переименовании коллектива в связи с законом «О защите русского языка». Он пояснил, что название можно трактовать как «Иванушки международные», и даже предложил свой вариант нового имени группы.