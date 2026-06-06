«У меня нет конкурентов»: Певица Марго отказалась считать Мию Бойку соперницей

Российская певица Марго (Маргарита Овсянникова) на премии Муз-ТВ заявила, что у неё нет конкурентов. Так она ответила на вопрос о конкуренции с Мией Бойкой (Mia Boyka) по вирусным трекам, сообщает корреспондент Life.ru.

Марго не считает Мию Бойку конкурентом. Видео © Life.ru

«У меня нет конкурентов, потому что я конкурирую всегда только сама с собой», — подчеркнула артистка.

Во время разговора Марго порассуждала об обратной стороне популярности. По её словам, чем известнее человек, тем больше комментаторов обозлятся на него в интернете. Таким образом свой негатив вымещают на других лишь те, кто не может добиться таких же успехов, хотя им этого хочется, считает артистка.

Марго отметила, что умеет радоваться успехам других людей и ценит это качество в себе. При этом позитивные результаты на сцене певица считает продуктом командной работы, а не заслугой одного лишь артиста.

Ранее певица Маргарита Овсянникова призналась, что комментарии в соцсетях способны довести её до слёз. Кстати, незадолго до этого артистка исчезла из публичного пространства из-за нервного срыва. Психолог считает, что одного перерыва в карьере мало — ей требуется профессиональная поддержка, иначе последствия могут оказаться печальными.