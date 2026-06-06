«Махнуть рукой и улыбнуться»: Бабкина заговорила об уходе со сцены

Певица Надежда Бабкина призналась, что не боится творческого забвения и вообще не тратит время на мысли о возможном завершении карьеры. Пока есть силы и идеи, нужно двигаться вперёд, уверена народная артистка РСФСР. При этом звезда подчеркнула, что отдыхать в привычном смысле ей не удаётся, потому что график очень насыщенный.

Надежда Бабкина заявила, что не боится забвения. Видео © Пятый канал.

На вопросы о будущем и возможном уходе со сцены, которые с возрастом звучат всё чаще, исполнительница народных песен предпочитает отвечать, что всё хорошо, раз «Господь Бог не лишает мысли». Пока человек сохраняет ясность ума, интерес к жизни и желание создавать новое, поводов для переживаний нет, добавила Бабкина. По её мнению, если такой момент когда-нибудь наступит, его нужно принять спокойно.

«Махнуть рукой, улыбнуться и сказать: «Я сделала всё, что могла. Будьте все счастливы», — цитирует звезду Пятый канал.

Кстати, Надежда Бабкина считает, что артист не должен существовать отдельно от общества и происходящего в стране. В разговоре с Life.ru она заявила, что публичные люди обязаны иметь гражданскую позицию.