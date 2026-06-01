Надежда Бабкина заявила о желании «налупениться всего и от души поспать»

Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что не следит за весом и иногда может позволить себе съесть лишнего, даже несколько конфет. Об этом звезда заявила корреспонденту Пятого канала.

Бабкина заявила о желании «налупениться всего».

По её словам, кушать нужно с радостью, с аппетитом, с удовольствием. А если нет положительных эмоций и хочется только лечь, то и есть не возникает желания, подчеркнула исполнительница.

«Иногда хочется вот так вот налупениться всего, от души поспать», — отметила певица.

Ранее в беседе с Life.ru Надежда Бабкина заявила, что российская молодёжь снова открывает для себя артистов прошлых десятилетий. По её словам, здесь сошлись сразу несколько факторов, дело не только в моде на ностальгию.