21 мая, 14:59

«Кому не нравится — пускай отравится»: Бабкина произнесла в Кремле пламенную патриотическую речь

Обложка © Life.ru

Певица Надежда Бабкина, выступая на церемонии награждения в Кремле, произнесла эмоциональную патриотическую речь. Артистка заявила о своей любви к России, поддержала участников спецоперации и жёстко высказалась в адрес тех, кому не нравится наша страна.

Бабкина заявила, что очень сильно любит Россию — небо голубое, родную землю и многонациональный народ, который является главным стратегическим ресурсом государства.

Надежда Бабкина в Кремле. Видео © Life.ru

«Мы продолжаем подвиг наших отцов, наших родителей. Мы не можем не победить, и Россия никогда не сдастся по причине нашего удивительного многонационального генетического кода, который создал такой сплав, который нас всех держит. Ну а кому не нравится — пускай отравится», — заявила артистка.

Надежда Бабкина — народная артистка РСФСР. В 1974 году она создала ансамбль «Русская песня» (народные песни, духовные песнопения, современные авторские композиции), на базе которого позже возник одноимённый Московский государственный академический театр под её руководством.

Путин побеседовал с лауреатами госнаград в Кремле за бокалом шампанского

Ранее в Кремле Владимир Путин вручил госнаграды деятелям культуры, искусства, медиа и военнослужащим-участникам СВО. Юрий Антонов и Надежда Бабкина получили ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Аскольд Запашный — орден IV степени, Константин Эрнст — орден «За доблестный труд».

Анастасия Никонорова
