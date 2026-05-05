Не только Буланова: Бабкина объяснила, почему молодёжь снова тянется к артистам прошлого

Молодёжь снова массово открывает для себя артистов прошлых десятилетий не только из-за моды на ностальгию. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказала народная артистка России Надежда Бабкина.

По её словам, здесь сошлись сразу несколько факторов: усталость от одноразовой музыки, интерес к сильным личностям и желание увидеть на сцене настоящую глубину. Однако главным Бабкина считает опыт, который невозможно заменить популярностью или молодым азартом.

«Разумеется, и мода на ностальгию, и усталость от одноразовой музыки, и запрос на сильные личности — всё сошлось воедино. Но главное — это опыт», — сказала артистка.

Бабкина отметила, что именно зрелость позволяет мастерам старшего поколения создавать на сцене то, чему молодые исполнители ещё только учатся. По её словам, энергия молодости важна, но настоящая сила артиста раскрывается через прожитую жизнь, школу и умение держать внимание зала.

В пример она привела Сергея Никоненко, которому недавно исполнилось 85 лет. Бабкина подчеркнула, что его манере читать стихи, играть и гастролировать «любой позавидует».

Также артистка вспомнила Наталью Егорову в спектакле «Тихий Дон». По словам Бабкиной, актриса выходит на сцену и буквально «гипнотизирует тысячный зал», заставляя зрителя верить каждому слову.

Именно такое мастерство, считает Бабкина, приходит только с годами. Поэтому интерес молодёжи к артистам прошлых десятилетий она воспринимает не как случайный тренд, а как тягу к настоящей сценической силе.

