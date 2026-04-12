«Рецидив неизбежен»: Психолог предупредила о рисках возвращения MARGO на сцену

Певица MARGO (Маргарита Овсянникова) пропала из шоу-бизнеса из-за нервного срыва, но одной паузы в работе недостаточно — ей необходима помощь специалистов, иначе ситуация может стать трагичной. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Психолог назвала решение певицы взять паузу мудрым, но предупредила, что без помощи грамотных специалистов не обойтись. В состояниях выгорания и перенапряжения можно какое-то время держаться на пике, но потом последует обвал. Только тонкая и правильная поддержка позволит артистке оставаться на сцене всю жизнь.

Если Овсянникова решит, что уже восстановилась, и поспешит вернуться, рецидив почти неизбежен. Дойдя до определённой точки, она снова уйдёт в срыв, и однажды сил подняться уже не будет. При этом психолог не считает, что MARGO нужно бросать музыку — сцена может быть её путём самореализации. Однако надеяться только на себя опасно.

«Худший сценарий мы все знаем: кто-то заканчивает жизнь самоубийством, кто-то сходит с ума и попадает в специализированные заведения, кто-то уходит в алкоголь, кто-то в наркотики, потому что все ищут какого-то допинга, чтобы выжить. Вопрос очень тонкий, у каждого свой путь», — заключила эксперт.

На премии «Жара» певица призналась, что целый месяц обходилась без телефона, потому что ей было очень плохо и страшно — она даже думала, что не выживет. Причиной срыва стала переработка и хронический недосып, которые привели к сильнейшему перенапряжению. Восстановление заняло много времени. Сейчас артистка чувствует себя лучше, но решила не выходить на сцену, так как специалисты диагностировали у неё посттравматический синдром. Она не хочет, чтобы зрители увидели её в слезах. Единственное, что действительно помогло выбраться из того ужасного состояния, — это долгие прогулки пешком.

