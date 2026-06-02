Певица MARGO призналась, что комментарии в соцсетях довели её до слёз

Певица Маргарита Овсянникова, более известная под псевдонимом MARGO, хорошо осведомлена о жестокости комментаторов в социальных сетях. У каждого известного человека есть не только поклонники, но и критики, особенно достаётся эпатажным звёздам.

Однако порой комментаторы радуют исполнительницу тёплыми словами. Артистка призналась, что её участие в танцевальном шоу оценили многие зрители, которые не поскупились на похвалу.

«Но буквально в этом месяце я уже дважды плакала от того, как много позитивных комментариев я прочла на своей странице», — цитирует певицу Пятый канал.

К слову, не так давно певица MARGO пропала из шоу-бизнеса из-за нервного срыва. По мнению психолога, одной паузы в работе недостаточно, ей необходима помощь специалистов, иначе ситуация может стать трагичной.