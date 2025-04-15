«Всегда поступает как мужчина»: Муза Киркорова приоткрыла завесу тайн их отношений
Певица Марго заявила, что не может назвать дружеским общение с Киркоровым
Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru
Певица из Макеевки Маргарита Овсянникова (Margo), которую активно раскручивает народный артист России Филипп Киркоров, призналась, что у них исключительно деловые отношения. Исполнительница подчеркнула, что не может считать себя даже другом музыканта.
«Мне бы очень хотелось услышать от Филиппа, что я его друг, но я уверена, что даже когда он сделает из меня звезду, артистку, певицу номер один, актрису и телеведущую, мы всё равно будем просто хорошо общаться. Несмотря на то, что мы сотрудничаем вместе, Филипп всегда поступает как мужчина», — пояснила Марго.
Певица заявила в интервью порталу «Страсти», что они с Киркоровым относятся друг к другу с уважением и даже обращаются на «вы». Тем не менее Марго считает себя последовательницей артиста и хочет с его помощью стать большой звездой, как Ани Лорак или Анастасия Стоцкая.
«Я научилась у Филиппа Киркорова тому, как нужно себя подавать. Я учусь у него продюсированию, каждый день учусь, впитываю каждое слово, действие, взгляд. Я внимаю абсолютно всё. И, кстати, готовить яйца Бенедикт я тоже научилась у него», — заключила Марго.
Напомним, что Филипп Киркоров вышел на красную дорожку с новой музой в марте прошлого года. Свою спутницу артист представил как талантливую девушку из Макеевки по имени Марго. А певица заявила журналистам, что музыкант называет её «молодой Мадонной».