«Всегда поступает как мужчина»: Муза Киркорова приоткрыла завесу тайн их отношений

Певица из Макеевки Маргарита Овсянникова (Margo), которую активно раскручивает народный артист России Филипп Киркоров, призналась, что у них исключительно деловые отношения. Исполнительница подчеркнула, что не может считать себя даже другом музыканта.

«Мне бы очень хотелось услышать от Филиппа, что я его друг, но я уверена, что даже когда он сделает из меня звезду, артистку, певицу номер один, актрису и телеведущую, мы всё равно будем просто хорошо общаться. Несмотря на то, что мы сотрудничаем вместе, Филипп всегда поступает как мужчина», — пояснила Марго.

Певица заявила в интервью порталу «Страсти», что они с Киркоровым относятся друг к другу с уважением и даже обращаются на «вы». Тем не менее Марго считает себя последовательницей артиста и хочет с его помощью стать большой звездой, как Ани Лорак или Анастасия Стоцкая.

«Я научилась у Филиппа Киркорова тому, как нужно себя подавать. Я учусь у него продюсированию, каждый день учусь, впитываю каждое слово, действие, взгляд. Я внимаю абсолютно всё. И, кстати, готовить яйца Бенедикт я тоже научилась у него», — заключила Марго.