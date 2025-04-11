Филипп Киркоров назвал своего единственного надёжного друга

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров сделал откровенное признание: в суровом мире шоу-бизнеса у него есть лишь один настоящий друг. На концерте, посвящённом юбилею Александра Буйнова, певец подчеркнул, что композитор Игорь Крутой — тот самый человек, в чьей поддержке он всегда уверен на все сто процентов. Конечно, Киркоров общается и с другими известными личностями, а в ближний круг артиста также входит Яна Рудковская, но именно маэстро Крутой удостоился звания «единственного друга».

Также исполнитель отметил, что другие его близкие друзья далеки от сцены, однако на российской эстраде есть много артистов, с которыми Киркорову приятно общаться и работать.

«Есть братья по цеху, кого я люблю, — Коля Басков, Саша Буйнов. Из подруг моих ближайших — это Севиль, Ани Лорак, Люся Чеботина, Мари Краймберри», — добавил артист.

Во время речи Киркоров подчеркнул своё уважение к Льву Лещенко, Юрию Николаеву и Евгению Петросяну, которых считает мастерами своего дела. При этом, рассуждая о дружбе, он отметил, что для него важна откровенность и возможность обсуждать личное. Но царящая в шоу-бизнесе ревность, по мнению певца, мешает ему сблизиться с коллегами и построить по-настоящему дружеские отношения.