«Очень понравилось это имя»: Киркоров рассказал, как назовёт будущего сына

Певец Филипп Киркоров заявил, что готов стать многодетным отцом. Он признался, что его любимое женское имя — Виктория, так звали его маму. С именем для будущего сына артист уже определился, он почерпнул идею у коллеги по цеху.

«Я недавно познакомился с сыном [певца Стаса] Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Если у меня ещё будет мальчишка, я назову его Мироном», — сказал Киркоров в интервью «7 дней.ru».

Артист подчеркнул, что очень хочет мальчика, но будет рад и появлению дочки. У певца уже есть двое детей от суррогатной матери — 13-летняя Алла-Виктория и 12-летний Маритн.