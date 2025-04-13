«Очень понравилось это имя»: Киркоров рассказал, как назовёт будущего сына
Киркоров заявил о своём предпочтении имени Мирон для будущего сына
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Певец Филипп Киркоров заявил, что готов стать многодетным отцом. Он признался, что его любимое женское имя — Виктория, так звали его маму. С именем для будущего сына артист уже определился, он почерпнул идею у коллеги по цеху.
«Я недавно познакомился с сыном [певца Стаса] Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Если у меня ещё будет мальчишка, я назову его Мироном», — сказал Киркоров в интервью «7 дней.ru».
Артист подчеркнул, что очень хочет мальчика, но будет рад и появлению дочки. У певца уже есть двое детей от суррогатной матери — 13-летняя Алла-Виктория и 12-летний Маритн.
Ранее Киркоров сделал откровенное заявление о дружбе в шоу-бизнесе. Он рассказал, что самым надёжным и верным другом для него является композитор Игорь Крутой. Певец отметил, что другие его близкие друзья далеки от сцены, однако на российской эстраде есть много артистов, с которыми Киркорову приятно общаться и работать.