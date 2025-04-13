Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 16:53

«Очень понравилось это имя»: Киркоров рассказал, как назовёт будущего сына

Киркоров заявил о своём предпочтении имени Мирон для будущего сына

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Певец Филипп Киркоров заявил, что готов стать многодетным отцом. Он признался, что его любимое женское имя — Виктория, так звали его маму. С именем для будущего сына артист уже определился, он почерпнул идею у коллеги по цеху.

«Я недавно познакомился с сыном [певца Стаса] Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Если у меня ещё будет мальчишка, я назову его Мироном», — сказал Киркоров в интервью «7 дней.ru».

Артист подчеркнул, что очень хочет мальчика, но будет рад и появлению дочки. У певца уже есть двое детей от суррогатной матери — 13-летняя Алла-Виктория и 12-летний Маритн.

Ранее Киркоров сделал откровенное заявление о дружбе в шоу-бизнесе. Он рассказал, что самым надёжным и верным другом для него является композитор Игорь Крутой. Певец отметил, что другие его близкие друзья далеки от сцены, однако на российской эстраде есть много артистов, с которыми Киркорову приятно общаться и работать.

Вам и не снилось! Раскрыты баснословные доходы Филиппа Киркорова за год
Вам и не снилось! Раскрыты баснословные доходы Филиппа Киркорова за год
Полина Никифорова
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar