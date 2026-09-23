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Опубликовано 23 сентября, 09:39

Жена певца Кирилла Андреева заявила, что фанатка хотела облить её кислотой

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Супруга солиста «Иванушек International» Кирилла Андреева Лола призналась, что перестала выходить из дома после предупреждения о возможном нападении поклонницы мужа. Во время беременности супруге артиста сообщили, что одна из фанаток намерена облить её кислотой.

По словам Лолы Андреевой, предупреждение ей передал Андрей Григорьев-Апполонов после гастролей музыкального коллектива в Санкт-Петербурге. Поклонницы рассказали ему, мол одну фанатку разозлила новость о беременности избранницы певца.

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«То есть Кирилл уже безнадёжно женат. И она хочет облить кислотой», — вспомнила собеседница «Абзаца».

После этого у неё начались панические атаки. Кирилл собрал пресс-конференцию, потребовал не вмешиваться в его личную жизнь и заявил, что покинет группу, если с супругой что-нибудь случится. Ситуация разрешилась, однако женщина попала в больницу на сохранение.

После госпитализации пара зарегистрировала брак без пышного торжества. Роспись состоялась 23 июня, невесте было 23 года, жених подарил ей 23 розы.

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Ранее Кирилл и Лола Андреевы поделились подробностями многолетней семейной жизни. В начале отношений им приходилось скрывать роман из-за внимания поклонниц.

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Борис Эльфанд
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