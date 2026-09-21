Солист «Иванушек» и его жена расскажут о любви и новом статусе в шоу «Нетленка»

В новом выпуске проекта «Нетленка» на «Абзаце» гостями стали солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и его супруга Лола. Пара рассказала о событиях, сопровождавших их совместную жизнь на протяжении десятилетий.

По словам супругов, в бурные 90-е популярность группы привлекала внимание поклонниц — некоторые фанатки угрожали Лоле, а отношения приходилось скрывать от окружающих.

Кирилл Андреев также рассказал о трагическом эпизоде, который едва не стоил ему жизни. Лола поделилась опытом участия в необычных практиках и рассказала о ретритах, которыми занималась. Отдельной темой разговора стали отношения супругов: они раскрыли, как сохранили любовь и взаимопонимание спустя много лет, пришли к вере и приняли новый этап жизни в качестве бабушки и дедушки.

Ранее певец Андрей Григорьев-Аполлонов (Рыжий из «Иванушек International») привёл взрослых сыновей — 22-летнего Ивана и 18-летнего Артемия — на концерт Басты и Гуфа в Лужниках и поделился кадрами в соцсети, назвав вечер отличным и семейным. Сыновей он воспитывал с Мариной Банковой — после развода в 2019 году старший остался с отцом в Москве, младший уехал с матерью в Петербург, но бывшие супруги сохранили тёплые отношения ради детей.