Суд проверит законность брака покойного солиста «Иванушек» Олега Яковлева

Суд проверит, состоял ли покойный солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев в официальном браке с Александрой Куцевол. Новый спор инициировала женщина, которая, по данным «Рен-ТВ», может приходиться артисту племянницей.

После смерти певца Куцевол представила документы, согласно которым они с Яковлевым якобы заключили брак в Сербии. При этом в завещании артиста были указаны его племянница и близкий друг.

Истица утверждает, что получила из администрации сербского города, где должна была состояться регистрация, сведения об отсутствии соответствующей записи в реестре. Именно действительность предполагаемого брака теперь предстоит оценить суду.

Иск уже поступал на рассмотрение, однако производство по нему прекратили. Это решение было обжаловано, и апелляционная инстанция поддержала заявительницу, после чего дело вернули для дальнейшего разбирательства.

На 16 сентября была назначена беседа по делу, но она не состоялась из-за неявки сторон. Новая дата рассмотрения пока не сообщается.

Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. Незадолго до смерти музыканта госпитализировали с двусторонней пневмонией. Life.ru рассказывал, что судебные споры вокруг имущества артиста продолжались и спустя годы после его смерти. В частности, суд пересматривал дело о взыскании с Александры Куцевол более 1,6 млн рублей за проживание в принадлежавшей наследнику квартире Яковлева, поскольку кассационная инстанция отменила прежнее решение и направила спор на новое рассмотрение.