Суд ЕС частично удовлетворил иск Полины Гагариной о санкциях

Суд ЕС частично удовлетворил иск певицы Полины Гагариной к Совету Евросоюза по поводу санкций. Суд отменил действие актов, которыми ограничения в отношении артистки продлевались на период с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026-го.

В решении суда говорится, что Совет ЕС не представил достаточного набора доказательств, подтверждающих сохранение оснований для санкций на момент принятия соответствующих актов.

«Совет не представил совокупности доказательств, которые были бы достаточно конкретными, точными и последовательными, чтобы установить, что заявитель продолжал удовлетворять критерию на дату принятия этих законов», — отмечается в решении.

При этом требование Гагариной полностью исключить её из санкционного списка суд не удовлетворил. Певица остаётся под ограничениями, введёнными ЕС в 2024 году.

Напомним, по словам самой Полины Гагариной, она подала иск о снятии европейский санкций, чтобы её музыка оставалась доступной иностранным слушателям. Процесс был начат ещё в 2024 году.