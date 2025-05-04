Суд пересмотрит вопрос о взыскании с вдовы Яковлева из «Иванушек International»

Мосгорсуд пересмотрит вопрос о взыскании более 1,6 млн рублей с гражданской супруги покойного участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева — Александры Куцевол. Иск подал друг музыканта Роман Радов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные документы.

Согласно материалам дела, Куцевол ранее сама подала иск к Радову о возмещении расходов на оплату ЖКУ. Она указала, что с сентября 2012 года по март 2021 года проживала в квартире Яковлева. С апреля 2018 года владельцем этой квартиры стал Радов. Куцевол потребовала возместить ей расходы в размере более 300 тысяч рублей. Она также просила взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные издержки.

В ходе судебного разбирательства Радов подал встречный иск о взыскании с Куцевол неосновательного обогащения. Он утверждал, что по решению суда она утратила право пользования жилым помещением.

«Ссылаясь на то, что Куцевол проживала в указанном помещении в отсутствие договорных и законных оснований, просил суд взыскать в его пользу неосновательное обогащение за период февраля 2020 года по май 2021 года в размере 1630100 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16 мая 2021 года по 22 сентября 2022 года в сумме 209553,78 рублей», — говорится в материалах дела.

В суде были удовлетворены и первоначальный, и встречный иски. С Радова в пользу Куцевол взыскали 182 тысячи рублей. В эту сумму вошли оплата коммунальных услуг, проценты за пользование деньгами и расходы на госпошлину. С Куцевол в пользу Радова взыскали 1,6 миллиона рублей неосновательного обогащения, проценты за пользование средствами в размере 206 тысяч рублей и госпошлину.

Куцевол не согласилась с решением и подала апелляцию. Московский городской суд оставил решение в силе. Однако Второй кассационный суд отменил его и отправил дело на новое рассмотрение. В жалобе Куцевол указала на нарушение норм права. Она также попросила назначить судебную оценочную экспертизу, не согласившись с отчётом, на основании которого взыскали неосновательное обогащение.

Куцевол утверждала, что Радов во время споров сменил замки на входной двери и передал ей ключи. Это, по её мнению, подтверждало его согласие на её проживание в квартире. Однако данный довод не был рассмотрен в суде первой инстанции. Согласно информации на портале судов Москвы, повторное рассмотрение дела уже назначено.