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Опубликовано 6 сентября, 14:22

Игорь Матвиенко создаёт группу «Алёнушки» для «Иванушек»: кастинги в самом разгаре

Продюсер Игорь Матвиенко объяснил решение создать группу «Алёнушки»

Игорь Матвиенко. Обложка © Life.ru

Игорь Матвиенко. Обложка © Life.ru

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко создаёт женскую группу «Алёнушки» специально для будущего мюзикла «Иванушки». По словам Матвиенко, в новый коллектив войдут ровно три вокалистки.

«Уже идут кастинги, но точной даты запуска проекта нет. Это будет зависеть от того, когда стартует мюзикл «Иванушки», а мюзикл стартует тогда, когда появятся «Алёнушки»», — рассказал продюсер «РИА Новости».

Он решил повторить привычную структуру мужского трио «Иванушки International»: раз оригинальных артистов всегда было трое, то и их женский аналог должен быть такого же состава. Если проект окажется востребованным, «Алёнушки» могут продолжить самостоятельную карьеру, добавил композитор.

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Ранее участники группы «Иванушки International» связали новую волну популярности своих хитов среди зумеров с модой на музыку 1990-х, узнаваемыми мелодиями и текстами, которые легко запоминаются и передаются из поколения в поколение. Кирилл Туриченко отметил, что современные молодые исполнители часто создают треки, напоминающие эпоху 80-х и 90-х, а Андрей Григорьев-Апполонов добавил, что старые песни получают вторую жизнь благодаря соцсетям, где молодёжь использует их в своих роликах.

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Анастасия Никонорова
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