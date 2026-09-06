Игорь Матвиенко создаёт группу «Алёнушки» для «Иванушек»: кастинги в самом разгаре

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко создаёт женскую группу «Алёнушки» специально для будущего мюзикла «Иванушки». По словам Матвиенко, в новый коллектив войдут ровно три вокалистки.

«Уже идут кастинги, но точной даты запуска проекта нет. Это будет зависеть от того, когда стартует мюзикл «Иванушки», а мюзикл стартует тогда, когда появятся «Алёнушки»», — рассказал продюсер «РИА Новости».

Он решил повторить привычную структуру мужского трио «Иванушки International»: раз оригинальных артистов всегда было трое, то и их женский аналог должен быть такого же состава. Если проект окажется востребованным, «Алёнушки» могут продолжить самостоятельную карьеру, добавил композитор.

Ранее участники группы «Иванушки International» связали новую волну популярности своих хитов среди зумеров с модой на музыку 1990-х, узнаваемыми мелодиями и текстами, которые легко запоминаются и передаются из поколения в поколение. Кирилл Туриченко отметил, что современные молодые исполнители часто создают треки, напоминающие эпоху 80-х и 90-х, а Андрей Григорьев-Апполонов добавил, что старые песни получают вторую жизнь благодаря соцсетям, где молодёжь использует их в своих роликах.