В народных приметах есть особая группа запретов: вещи, которые нельзя одалживать соседям и брать у них взаймы. Сегодня за солью по соседям ходят реже, но суеверия никуда не делись, и многие до сих пор отказывают с неловкой улыбкой. В традиционной культуре одалживание вещей могло связываться с потерей домашнего благополучия, а заодно грозило ссорой с теми, кто живёт за стенкой. Мы собрали семь вещей, которые по приметам нельзя брать у соседей, и выяснили, как предки обходили эти запреты.

Причём тут соль

Можно ли давать соль соседям по приметам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Предки были уверены, что взять соль у соседей — к финансовым трудностям, а отдать её значит поделиться собственным достатком. Соль занимала важное место не только в быту, но и в народных обрядах и поверьях, поэтому её берегли и не раздавали. Этнографы добавляют, что соль в поверьях тесно связана со ссорой, недаром рассыпать её — к скандалу. Поэтому соль советовали не одалживать, а дарить и ничего не просить взамен. А при передаче солонки полагалось рассмеяться, иначе поссоритесь.

Почему нельзя отдавать хлеб через порог

Почему нельзя отдавать хлеб через порог. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хлеб в доме считался главным мерилом сытости, поэтому с ним связано сразу несколько запретов. Нельзя отдавать соседу последний кусок, иначе в доме поселится нужда. Нельзя передавать хлеб через порог: порог в народных представлениях служил границей между своим и чужим миром. И наконец, хлеб не давали после заката, считалось, что это грозит потерей семейного согласия. Поэтому если соседка просит батон вечером, суеверные хозяйки зовут её в дом и отдают хлеб уже в прихожей.

Можно ли занимать у соседей деньги?

Приметы о деньгах в долг вечером. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Денежных примет больше всего. Деньги не занимают и не отдают вечером, иначе они перестанут водиться в доме. Не стоит брать в долг во вторник: по поверью, всю жизнь проходишь в должниках. Нельзя одалживать деньги в воскресенье и на большие церковные праздники, а долг лучше возвращать утром. Важна и Луна: на убывающую ничего не дают взаймы, иначе вещь к вам не вернётся. А вот на растущую Луну, наоборот, всё возвращается с прибытком, и давать в долг считалось куда безопаснее.

Если сосед просит денег вечером, суеверные люди переводят их на карту: купюры не переходят из рук в руки, и примета будто бы не срабатывает. В этой хитрости есть и здравый смысл, ведь перевод виден в истории, и о долге не придётся вспоминать по памяти. А тем, кто сверяет денежные дела с Луной, стоит знать: 9 ноября прошло новолуние в Скорпионе, которое может разрушить любовь некоторых знаков зодиака. Значит, впереди растущая Луна.

Нож и ножницы — что они отрежут в тонком плане

Почему нельзя одалживать нож и ножницы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Острые предметы в приметах часто считались опасными. Нож и ножницы будто бы «разрезают» отношения между людьми, поэтому тот, кто одолжил их соседу, рискует с ним поссориться. Во многих культурах острые предметы связывают с болезнями и раздорами, поэтому их не только не одалживают, но и не дарят. Обходили запрет просто: за нож или ножницы давали монетку, и тогда вещь считалась не одолженной, а купленной. Так же многие поступают и сегодня, когда получают ножи в подарок на праздник.

Что делать, если соседка просит иголки и булавки

Суеверия об иголках и булавках. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иглу считали особенным предметом: через неё, по поверьям, можно передать болезнь или навести порчу. Поэтому иголку старались не одалживать ни соседке, ни подруге, а чужие булавки не брать вовсе. Шить по вечерам тоже не советовали, ведь ночное шитьё будто бы «пришивает» беды. До сих пор многие уверены, что нельзя зашивать одежду прямо на себе, иначе «зашьёшь» память. А тем, кто всё же шьёт на себе, бабушки велели держать во рту нитку, чтобы примета не сбылась.

Все эти страхи растут из старых представлений о колдовстве. В деревнях верили, что недобрый человек может навредить через любую вашу вещь, а игла подходила для этого лучше всего: маленькая, острая и всегда под рукой. Образ злой колдуньи хорошо знаком нам по сказкам, и Life.ru вспоминал, кто играл Бабу-Ягу в советских сказках и современных фильмах. Так что отказ соседке в иголке когда-то считался не жадностью, а разумной осторожностью.

Веник — царь в доме не просто так

Почему нельзя отдавать веник соседям. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Веник в старых поверьях был не просто метлой, а защитником дома. Им выметали сор и вместе с ним всё дурное, поэтому отдать веник соседям значило лишить себя защиты и впустить в дом неприятности. По этой же причине пол не мели двумя вениками сразу, а подметать вечером не советовали, иначе жди ссоры с близкими. Взять чужой веник тоже не лучшая идея, так что если соседи просят его на время, проще подарить им новый: стоит он недорого, а спокойствие дороже.

Можно ли делиться с соседями посудой?

Почему нельзя возвращать пустую посуду. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Посуду брать у соседей можно, но с одним условием: возвращать её пустой нельзя. Если соседка принесла пирог на своей тарелке или одолжила кастрюлю, её отдают обратно с угощением, хоть с конфетами, хоть с горстью печенья. Пустая посуда в поверьях означает пустоту в доме и отсутствие благополучия. Этот обычай знают и в русских деревнях, и у многих соседних народов. А тарелка с угощением до сих пор радует соседей больше любых слов благодарности на лестничной клетке.

Сегодня в двери чаще стучат не за солью и не за кастрюлей, а за таблеткой от головы или градусником. Суеверий на этот счёт пока не придумали, зато есть практичный совет: держать аптечку в порядке, чтобы выручить соседа без долгих поисков. Life.ru разбирался, почему лекарства нельзя хранить в ванной и где им самое место. Заодно стоит проверить сроки годности: делиться просроченным лекарством хуже, чем вежливо отказать.

Соль, хлеб, деньги вечером, нож и ножницы, иголки, веник и пустая посуда: с этими вещами наши предки обращались особенно осторожно. Так что же нельзя брать у соседей? По приметам, всё, что связано с достатком дома и его защитой. Но почти у каждого запрета есть выход: соль дарят, за нож платят монетку, а посуду возвращают с угощением. Хорошие соседи, в конце концов, стоят щепотки соли. А если вы любите бойких соседок и бабушек с характером, попробуйте узнать 8 героинь Рины Зелёной по цитатам.