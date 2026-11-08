Кто играл Бабу-Ягу в советских сказках и современных фильмах: все актёры Оглавление Кто играл Бабу-Ягу: все актёры Баба-Яга в советском кино Георгий Милляр — «Василиса Прекрасная», «Морозко» и другие Другие советские фильмы Баба-Яга в мультфильмах «Приключения домовёнка» «Летучий корабль» Кто играет Бабу-Ягу в «Последнем богатыре» Кто играет молодую Бабу-Ягу Баба-Яга в новом российском кино Баба-Яга в зарубежном кино Частые вопросы Кто играл Бабу-Ягу в кино и сказках: от Георгия Милляра в «Морозко» до Елены Яковлевой в «Последнем богатыре». Актёры, фильмы и мультфильмы. 28358 28358 Кто исполнял роль Бабы-Яги в советских и российских сказках? Коллаж © Life.ru. Обложка © «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин, © «Последний богатырь», режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Димитрий Ян

Самая известная Баба-Яга советского кино — Георгий Милляр, который благодаря гриму и актёрскому мастерству превратился в одну из главных сказочных злодеек отечественного экрана. В «Морозко», «Василисе Прекрасной» и других фильмах Александра Роу его персонаж стал настоящей классикой. В современном кино эстафету подхватила Елена Яковлева, сыгравшая Бабу-Ягу в «Последнем богатыре», а в мультфильмах этот образ запомнился зрителям по голосам Татьяны Пельтцер и других известных артистов.

Но Милляр и Яковлева — далеко не единственные исполнители роли. Вспомним, кто еще играл или озвучивал Бабу-Ягу в советских сказках, российских фильмах, мультфильмах и зарубежном кино.

Кто играл Бабу-Ягу: все актёры

Георгий Милляр стал рекордсменом по числу ролей — Бабу-Ягу он сыграл в четырёх фильмах: «Василиса Прекрасная», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Золотые рога». Зиновий Гердт сыграл сказочную старуху в картине «В тринадцатом часу ночи», Валентина Сперантова — в фильме «Весёлое волшебство», а Валентина Кособуцкая — в картине «Новогодние приключения Миши и Вити».

Баба-Яга: все актёры. Инфографика © Life.ru

Татьяна Пельтцер дважды предстала перед зрителями в образе Бабы-Яги — в фильмах «Там, на неведомых дорожках» и «После дождичка, в четверг». Кроме того, актриса озвучивала её в мультфильмах про домовёнка Кузю.

Лия Ахеджакова исполнила роль Бабы-Яги в картине «Книга мастеров», а Людмила Полякова — в «Реальной сказке». Елена Яковлева сыграла сказочную старушку во всех частях «Последнего богатыря», а в «Финисте. Первом богатыре» её сыграла Юлия Пересильд.

Также в разные годы эту роль исполнили Светлана Ходченкова, Светлана Устинова, Алика Смехова, Елена Подкаминская, Татьяна Дягилева и другие актрисы.

Фото © «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин

Баба-Яга в советском кино

Советские сказочные фильмы сделали Бабу-Ягу одним из самых узнаваемых персонажей отечественного кинематографа. Зрители привыкли видеть в этой роли пожилую, ворчливую и немного пугающую волшебницу. Однако воплощали её на экране не только женщины: самым знаменитым исполнителем стал мужчина, а позднее образ примерили и другие актёры.

Георгий Милляр — «Василиса Прекрасная», «Морозко» и другие

Именно Георгий Милляр стал главным экранным воплощением Бабы-Яги в советских киносказках. Впервые он сыграл сказочную колдунью в картине Александра Роу «Василиса Прекрасная». Любопытно, что в этом фильме актёру досталось сразу несколько ролей: помимо Бабы-Яги, он сыграл отца героя и гусляра-рассказчика.

Милляр не просто надевал костюм старухи — он тщательно создавал характер персонажа. Для этого использовал грим, менял походку, голос, мимику и пластику. По воспоминаниям актёра, одним из источников вдохновения для образа стала встреченная в Ялте пожилая гречанка.

В «Морозко» Баба-Яга Милляра получилась особенно запоминающейся: язвительной, шумной, сварливой и при этом комичной. Персонаж не превращался в безликое воплощение зла — у него были собственные привычки, настроение и узнаваемая манера общения.

В сказке «Огонь, вода и медные трубы» актёр вновь вернулся к знакомой роли. А в «Золотых рогах» (1972) Александр Роу предложил ему по-новому взглянуть на сказочную старуху. Милляр сначала не хотел повторять уже созданный образ, но согласился после предложения режиссёра представить ведьму женщиной, пережившей двести лет климакса.

Подробнее о «главной Бабе-Яге» советского кино — в нашей статье о Георгии Милляре

Фото © «Василиса Прекрасная», режиссёр Александр Роу, сценаристы О. Нечаева, Владимир Швейцер, Галина Владычина

Другие советские фильмы

Хотя Милляр надолго закрепил за собой образ сказочной колдуньи, другие советские актёры тоже пробовали себя в этой роли.

«Новогодние приключения Маши и Вити». Здесь Бабу-Ягу сыграла Валентина Кособуцкая. В отличие от привычного образа из фильмов Роу, её героиня стала частью музыкальной сказки: актриса не только исполнила роль, но и сама спела за персонажа.

«Там, на неведомых дорожках…». Бабу-Ягу сыграла Татьяна Пельтцер. Её героиня получилась характерной, узнаваемой и по-своему обаятельной. Актриса отлично передала сочетание ворчливости, хитрости и комизма, благодаря которому сказочная старуха стала одним из запоминающихся персонажей картины.

Фото © «Новогодние приключения Маши и Вити», режиссёры Геннадий Казанский, Игорь Усов, сценарист Павел Финн

Баба-Яга в мультфильмах

В анимации сказочная колдунья получила не менее интересную жизнь. Здесь её характер создавали не только художники и режиссёры, но и актёры озвучивания. Иногда голос персонажа становился настолько узнаваемым, что зрители запоминали его на десятилетия.

«Приключения домовёнка»

В мультфильмах «Приключения домовёнка» и «Возвращение домовёнка» Бабу-Ягу озвучила Татьяна Пельтцер. Её голос можно услышать в нескольких сериях анимационного цикла, выходившего с 1984 по 1987 год.

Пельтцер придала персонажу особенную интонацию: её Баба-Яга не просто сказочная злодейка, а эмоциональная, сварливая и одновременно комичная старушка. Именно благодаря голосу актрисы образ получился живым и легко узнаваемым.

Для многих зрителей знакомство с Бабой-Ягой в исполнении Пельтцер началось именно с этой истории. Интересно, что актриса воплотила персонажа и в кино — в фильме «Там, на неведомых дорожках…».

«Летучий корабль»

В музыкальном мультфильме «Летучий корабль» (1979) зрители встречают сразу нескольких Бабок-Ежек. Их знаменитые частушки стали одним из самых запоминающихся музыкальных эпизодов картины, их исполнила женская группа Московского камерного хора.

Узнаваемая мелодия, задорная манера исполнения и коллективный образ сказочных старушек превратили этот эпизод в самостоятельный культурный феномен. Даже те, кто не помнит всех персонажей мультфильма, часто узнают знаменитые частушки с первых нот.

Кроме этих двух работ, Баба-Яга появлялась и в других советских мультфильмах. Например, в картинах «Василиса Прекрасная», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-Лягушка», «Баба-Яга против» и др.

Фото © «Летучий корабль», режиссёр Гарри Бардин, сценарист Алексей Симуков

Кто играет Бабу-Ягу в «Последнем богатыре»

В современной российской киносказке образ Бабы-Яги получил новое прочтение. В фильме «Последний богатырь» колдунью сыграла Елена Яковлева. Её героиня заметно отличается от классической Бабы-Яги из советских фильмов: это самостоятельный персонаж со своим характером и историей.

Яковлева вернулась к роли в продолжениях франшизы — «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Актриса сохранила узнаваемые черты сказочной ведьмы, но привнесла и своё. В её исполнении Баба-Яга был язвительной, решительной и неожиданно обаятельной.

В 2024 году вышел сериал «Последний богатырь. Наследие», где Яковлева снова появилась в образе знакомой колдуньи. Но на этот раз зрители увидели ещё одну версию персонажа.

Фото © «Последний богатырь», режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Димитрий Ян

Кто играет молодую Бабу-Ягу

Молодую Бабу-Ягу в сериале «Последний богатырь. Наследие» сыграла Юлия Пересильд. Это отдельная версия героини, позволяющая зрителям познакомиться с её прошлым и увидеть, какой она была до того, как стала привычной сказочной старухой. Таким образом, в проекте встретились сразу две актрисы в одной роли: Елена Яковлева воплотила знакомую Бабу-Ягу, а Юлия Пересильд сыграла её молодую версию.

Баба-Яга в новом российском кино

История Бабы-Яги в современной российской сказке продолжилась в фильме «Финист. Первый богатырь». Здесь снова появилась Юлия Пересильд. Такой выбор позволил сохранить связь с франшизой «Последний богатырь» и развить уже знакомый зрителям образ.

Современные создатели сказок всё чаще отходят от представления о Бабе-Яге как об однозначной злодейке. Она может быть помощницей, противницей главных героев или самостоятельной волшебницей, которая действует по собственным правилам. Поэтому новые воплощения персонажа отличаются от классического образа Милляра не только гримом и костюмами, но и характером.

Фото © «Финист. Первый богатырь», режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко

Баба-Яга в зарубежном кино

Баба-Яга известна не только в российской и советской культуре. Персонаж появился и в зарубежных экранизациях, в частности в американском фильме «Хеллбой». В этой картине роль колдуньи разделили два исполнителя. Трой Джеймс воплотил её физически на экране, а Эмма Тейт озвучила персонажа.

Зарубежная Баба-Яга заметно отличается от привычной советской героини. Создатели фильма опирались на славянскую мифологию, но представили персонажа в стилистике фантастического хоррора. Даже за пределами России образ Бабы-Яги остаётся узнаваемым: избушка на курьих ножках, колдовство и связь с потусторонним миром стали своеобразными символами славянских сказок.

Фото © «Хеллбой», режиссёр Нил Маршалл, сценаристы Эндрю Косби, Майк Миньола

Частые вопросы

Кто играл Бабу-Ягу в «Морозко»?

Бабу-Ягу в советском фильме «Морозко» сыграл Георгий Милляр. Он стал самым известным исполнителем этой роли в отечественном кино.

Почему в советском кино Бабу-Ягу играл мужчина?

Режиссёр Александр Роу хотел найти актёра, который не побоялся бы сложного грима и полного перевоплощения. Милляр сам предложил свою кандидатуру и сумел создать убедительный образ сказочной старухи. Его актёрская пластика и работа с голосом сделали персонажа по-настоящему узнаваемым.

Кто играет Бабу-Ягу в «Последнем богатыре»?

В фильмах франшизы «Последний богатырь» Бабу-Ягу играет Елена Яковлева. Она также исполнила эту роль в сериале «Последний богатырь. Наследие».

Кто играет молодую Бабу-Ягу?

Молодую Бабу-Ягу в сериале «Последний богатырь. Наследие» и фильме «Финист. Первый богатырь» играет Юлия Пересильд.

Кто озвучил Бабу-Ягу в «Домовёнке Кузе»?

Бабу-Ягу в мультфильме «Домовёнок Кузя» озвучила Татьяна Пельтцер. Её голос звучит в нескольких сериях анимационного цикла.

Авторы Альмир Хабибуллин