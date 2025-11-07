«Я не мужчина, я — Баба-Яга»: тайная боль Георгия Милляра, сыгравшего всех сказочных злодеев Оглавление Кто играл Бабу-Ягу и Кащея в советских фильмах и сказках Французский аристократ для советских сказок Спас театр, переодевшись Золушкой Его Бабу-Ягу боялись даже дети на площадке Идеальный Кащей: Роль, которая стоила ему здоровья Один за троих: Рекорд Милляра в «Королевстве кривых зеркал» «Я не мужчина, я — Баба-Яга!»: Объяснение в любви в 65 лет Фильмы и роли Георгия Милляра Ответы на вопросы Георгий Милляр (1903–1993) — Баба-Яга, Кащей и Чудо-юдо советских сказок. Главные фильмы и роли актёра, европейские корни и поздняя женитьба в 65 лет. 7274 7274 Георгий Милляр — лучшие роли и самые интересные факты. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Soho A Studio, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / retro_fm, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ТВИН – кино и сериалы, © Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса», режиссёр Александр Роу / Kinopoisk

Георгий Францевич Милляр (7 ноября 1903 — 4 июня 1993) — советский актёр, народный артист РСФСР, главный сказочный злодей отечественного кино. Он сыграл Бабу-Ягу в четырёх фильмах, дважды Кащея Бессмертного, Чудо-юдо и Водяного Квака. Большинство ролей — у режиссёра Александра Роу.

Кто играл Бабу-Ягу и Кащея в советских фильмах и сказках

В советских сказках Бабу-Ягу чаще всего играл мужчина — Георгий Милляр. Впервые он надел её костюм в «Василисе Прекрасной» (1939), а затем повторил роль в «Морозко» (1964), «Огонь, вода и… медные трубы» (1968) и «Золотых рогах» (1972). Кащея Бессмертного Милляр сыграл в одноимённом фильме 1944 года и в «Огонь, вода и… медные трубы».

В современном кино Бабу-Ягу играли уже актрисы — об этом в нашей подборке.

Французский аристократ для советских сказок

Георгий Милляр родился в благородной и вполне обеспеченной семье. Его отцом был французский дворянин из Марселя Франц де Мильё, который перебрался в Россию в качестве консультанта по строительству, а матерью – дочь золотопромышленника.

Родители дали юному Георгию всё необходимое, с детства ему прививали любовь к культуре и искусству. Во время Первой мировой войны в стране начались волнения, связанные с военным положением и нарастанием революционных настроений. В то непростое время мать будущего актёра решила отправить сына подальше от Москвы, выбор пал на Геленджик, где проживал дед Георгия. События 1917 года кардинальным образом отразились на семье артиста: они лишились своего высокого положения, средств к существованию, недвижимости.

Даже фамилию будущий актёр был вынужден сменить, чтобы не выдавать своё дворянское происхождение, — из де Мильё он стал Милляром. Причём новая фамилия подбиралась так, чтобы не только была созвучна предыдущей, но и была похожа на еврейскую.

Георгий Милляр — самая знаменитая Баба-Яга кино. Фото © Кадр из фильма «Золотые рога», режиссёр Александр Роу / Kinopoisk

Спас театр, переодевшись Золушкой

Георгий с детства тяготел к театральному искусству. В школьные годы он регулярно участвовал в спектаклях. По окончании школы он устроился работать в геленджикский театр, чтобы когда-нибудь самому попасть на большую сцену, и вскоре такой случай представился.

Будучи бутафором, Милляр внимательно смотрел все спектакли. Однажды исполнительница роли Золушки заболела перед самым выступлением, а заменить её было некем. В казалось бы безвыходной ситуации сыграть Золушку предложили Милляру, который неоднократно видел этот спектакль и примерно понимал, чего от него ждут на сцене. И Георгий справился настолько хорошо, что зрители даже не поняли, что женскую роль исполнял мужчина.

В дальнейшем Милляру неоднократно предлагали подменить того или иного артиста, выбывшего из строя, а после он и вовсе был принят в труппу театра.

В середине 1920-х актёр решает вернуться в Москву ради поступления в школу при столичном театре Революции (ныне театр Маяковского). Он едва не завалил вступительные экзамены из-за излишнего волнения, а после зачисления многие преподаватели не разглядели в нем актёрской жилки, но у него была отличительная особенность — характерная внешность и специфичный дребезжащий голос. Именно это в дальнейшем и определило его профессиональное амплуа — он постоянно играл лиц преклонного возраста или не самых приятных персонажей.

Его Бабу-Ягу боялись даже дети на площадке

В середине 30-х Милляр дебютировал в кино, снялся в нескольких эпизодических ролях. Но судьбоносным для Милляра стало знакомство с режиссёром Александром Роу, который готовился снимать свой фильм «По щучьему велению».

Изначально Милляра он видел в роли царя Гороха. Но из-за волнения артист провалил пробы, и Роу попросил его на выход. Казалось бы, карьера в кино завершилась, так и не начавшись. Но судьба распорядилась иначе. Спустя несколько дней режиссёр, не найдя замены Милляру, всё же утвердил его на роль царя Гороха, и на этот раз актёр справился блестяще.

Следующей работой Роу стала сказка «Василиса Прекрасная». И вновь режиссёр столкнулся с проблемой нехватки актёрского состава — не мог найти исполнительницу роли Бабы-яги, хотя пробовалась даже Фаина Раневская. И тут вновь Роу выручил Милляр, предложивший свою кандидатуру. Недолго думая, режиссёр дал своё согласие, поскольку хотел видеть на экране действительно страшную Бабу-Ягу.

— Вот скажите мне, какая актриса позволит сделать себя такой страшной на экране? А я всё стерплю! — сказал тогда Милляр. Он же рассказывал, что придумал образ, основываясь на воспоминаниях о крючконосой старушке из Крыма, которая пасла коз, и на склочной соседке по коммуналке.

И вновь актёр не подвел, образ Бабы-Яги оказался действительно ужасающим и ярким, а дети на съёмках при виде артиста разбегались. Игра Милляра была настолько правдоподобной, зрителю казалось, что на экране настоящая ведьма из русских сказок. Эта роль принесла артисту всесоюзную славу.

Идеальный Кащей: Роль, которая стоила ему здоровья

Следующей не менее значимой для Милляра стала главная роль в сказке «Кащей Бессмертный». И здесь вновь вмешался случай, который сыграл на руку актёру. Он переболел малярией и из-за перенесённой болезни очень похудел — в то время его вес не дотягивал до отметки 50 кг. В таком состоянии артист был по сути живым воплощением Кащея – кожа да кости. Во время съёмок ему даже не понадобился грим.

Почему Георгий Милляр часто играл в сказках. Фото © Кадр из фильма «Кащей Бессмертный», режиссёр Александр Роу / Kino-teatr

Советские зрители увидели фильм в победном 1945 году. Картина имела оглушительный успех, феноменальная игра Милляра внесла в это свою лепту, а Кащей воспринимался как образ поверженного врага.

После этой роли Милляр в шутку себя называл «официальным представителем нечистой силы в кинематографе».

Один за троих: Рекорд Милляра в «Королевстве кривых зеркал»

После успеха в «Кащее Бессмертном» актёр сыграл в более чем 10 фильмах Александра Роу. В 1959 году он исполнил роль слуги Квака в «Марье-искуснице», причём придумал своего персонажа почти полностью самостоятельно. А его неподражаемая Баба-яга стала настоящей звездой «Морозко» — скорее не злодейкой, а забавной сварливой старухой. В сказке «Огонь, вода и... медные трубы» Милляр сыграл две роли — Бабы-Яги и Кащея, в «Королевстве кривых зеркал» — сразу три. Лента «Варвара-краса – длинная коса» заставила актёра «переодеться» в подводного царя Чудо-юдо. Его жест указательным пальцем с присказкой «Должок» стал одним из самых запоминающихся в кино.

Георгий Милляр — в каких фильмах играл. Фото © РИА «Новости» / Владимир Первенцев

Также его приглашали сниматься в эпизодах другие режиссёры. Например, в «Кавказской пленнице» он исполнил роль доминошника, а в эпопее «Война и мир» сыграл пленного француза Мореля. Засветился он и в «Волшебной лампе Аладдина» Бориса Рыцарева в роли Наимудрейшего.

В 1972 году Милляр вновь, по приглашению Роу, стал Бабой-Ягой в сказке «Золотые рога». Причём это был существенно новый и самодостаточный образ. Милляр изначально отказывался, но Роу настоял. Эта роль стала их последней совместной работой — в 1973 году режиссёр скончался. После этого карьера артиста пошла на спад.

«Я не мужчина, я — Баба-Яга!»: Объяснение в любви в 65 лет

Несмотря на всесоюзную славу, Милляр не мог обрести личное счастье. В первый раз он попытался обзавестись семьёй ещё в середине 1920-х, женившись на актрисе театра Революции, но вскоре актёр узнал об измене супруги.

Но в предательстве супруги Милляр считал виноватым себя и даже решил пройти обследование по мужской части, и от врача узнал о бесплодии. После этого ничего не подозревавшая супруга призналась, что беременна. Милляр рассказал ей о недуге, сказал идти к отцу ребёнка и подал на развод.

Георгий Милляр — тайны личной жизни. Фото © РИА «Новости»

После этого актёр всецело сконцентрировался на профессиональной деятельности. И новый шанс обрести семью судьба ему предоставила лишь в преклонном возрасте. В 1969 году, после смерти своей матери, 65-летний актёр сделал предложение 59-летней соседке по коммуналке Марии Васильевне, которая была вдовой ветерана Великой Отечественной войны. Поначалу она сказала в ответ на предложение: «Георгий Францевич, да мне мужчины-то уже не нужны!». На что Милляр заметил: «А я не мужчина, я — Баба-Яга!».

Супруга стала для Георгия настоящей опорой. По рассказам падчерицы артиста, Людмилы, Милляр любил её мать, регулярно брал её с собой на съёмки и всегда был с ней очень обходительным. Но злопыхатели утверждали, мол, всё это потому что циркулировали слухи о его нетрадиционной ориентации, и Роу посоветовал артисту жениться.

Милляр, несмотря на перенесённые в юности лишения, оставался весёлым человеком и очень любил разные шутки и анекдоты, отчего сам себя называл «стариком Похабычем». Звание народного артиста РСФСР он получил только в 1988 году — поговаривали, что его долго не представляли к наградам из-за холодных отношений с властью.

Георгий Милляр прожил долгую жизнь — умер он в 89 лет, 4 июня 1993 года. Вдова и падчерица передали его архив в Музей кино.

Фильмы и роли Георгия Милляра

«По щучьему велению» (1938) — Царь Горох

(1938) — Царь Горох «Василиса Прекрасная» (1939) — Баба-Яга, гусляр, отец

(1939) — Баба-Яга, гусляр, отец «Кащей Бессмертный» (1944) — Кащей

(1944) — Кащей «Марья-искусница» (1959) — Водяной Квак

(1959) — Водяной Квак «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961) — Чёрт

(1961) — Чёрт «Королевство кривых зеркал» (1963) — наиглавнейший церемониймейстер, вдовствующая королева, 1-й возчик

(1963) — наиглавнейший церемониймейстер, вдовствующая королева, 1-й возчик «Морозко» (1964) — Баба-Яга

(1964) — Баба-Яга «Война и мир» (1966) — пленный француз Морель

(1966) — пленный француз Морель «Волшебная лампа Аладдина» (1966) — Наимудрейший

(1966) — Наимудрейший «Кавказская пленница» (1967) — доминошник

(1967) — доминошник «Калиф-аист» (1968) — мудрец Селим

(1968) — мудрец Селим «Огонь, вода и… медные трубы» (1968) — Баба-Яга, Кощей

(1968) — Баба-Яга, Кощей «Варвара-краса, длинная коса» (1969) — Чудо-юдо

(1969) — Чудо-юдо «Золотые рога» (1972) — Баба-Яга

(1972) — Баба-Яга «После дождичка в четверг» (1985) — придворный шаха Бабадура

Ответы на вопросы

Кто играл Бабу-Ягу в «Морозко»?

Георгий Милляр. Это одна из четырёх его ролей Бабы-Яги, фильм снял Александр Роу в 1964 году.

Сколько лет было Милляру, когда он умер?

89 лет. Он умер 4 июня 1993 года в Москве.

Как звали жабу, которую сыграл Милляр?

Квак — водяной (жабий) персонаж из сказки «Марья-искусница» (1959). Ответ на вопрос сканворда «роль Милляра, 4 буквы» — КВАК.

Где похоронен Георгий Милляр?

Георгий Милляр похоронен в Москве на Троекуровском кладбище, на 3-ем участке.

Были ли у Милляра дети?

Нет, у Георгия Милляра не было родных детей, ему был поставлен диагноз «бесплодие». Но после свадьбы с соседкой Марией Васильевной у актёра появилась падчерица Людмила.

Какие роли сыграл Георгий Милляр?

Бабу-Ягу, Кащея Бессмертного, Чудо-юдо, Водяного Квака, Царя Гороха. Самые известные его работы — в сказках Александра Роу.

Авторы Альмир Хабибуллин