Ноябрь обычно ассоциируется с холодами, короткими днями и желанием проводить больше времени дома. В 2026 году у этого настроения появится ещё и астрологическое объяснение. В китайской астрологии бацзы с 7 ноября по 7 декабря наступает месяц Земляной Свиньи, который традиционно связывают с гостеприимством, семейными ценностями, достатком и умением радоваться простым удовольствиям. Life.ru рассказывает, каким знакам восточного гороскопа этот период обещает гармонию в отношениях, приятные семейные события и долгожданное спокойствие.

Что за месяц Земляной Свиньи и что он означает?

Месяц Земляной Свиньи 2026: когда начинается, что означает и каким знакам китайского гороскопа принесёт семейное счастье? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Свинья в китайской культуре символизирует дом, семью, богатство и любовь к комфортной жизни. Представители этого знака считаются доброжелательными, общительными и особенно ценящими домашнюю атмосферу. Для них дом становится местом, где можно восстановить силы и окружить заботой близких. Стихия Земли добавляет этому периоду практичности и устойчивости. Поэтому на первый план, согласно астрологическим трактовкам, выходят не столько бурные романтические приключения, сколько надёжность, взаимная поддержка и желание строить совместное будущее. Это подходящее время, чтобы помириться после ссоры, обсудить семейные планы или просто уделить больше внимания тем, кто находится рядом.

Кстати, если вы не уверены, какое животное является вашим покровителем, Life.ru подготовил подробную таблицу восточного календаря по годам рождения. С её помощью можно определить свой знак и разобраться, почему китайский Новый год не совпадает с привычным нам 1 января. Но кому же месяц Земляной Свиньи обещает особенно благоприятные перемены? Давайте разбираться.

Китайский гороскоп для знака Кролик: что ждать в период с 7 ноября по 7 декабря?

Гороскоп для Кролика на ноябрь 2026 года: что обещает месяц Земляной Свиньи в любви и семейной жизни? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Людям, родившимся в 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 и 2023 годах под знаком Кролика, месяц Земляной Свиньи может принести особенно приятные перемены. Представителям этого знака можно ждать благоприятные обстоятельства, поддержку окружающих и новые возможности практически во всех сферах жизни. Особенно важную роль сыграют отношения с другими людьми.

В семейной жизни это может проявиться в неожиданно приятных событиях. Например, давний спор наконец удастся разрешить, родственники предложат помощь, а любимый человек проявит внимание, которого так не хватало. Кроликам станет проще договариваться и находить общий язык даже с теми, с кем раньше возникали разногласия.

Тем, кто состоит в отношениях, стоит использовать этот период для совместных планов. Обустройство квартиры, небольшое путешествие или подготовка к новогодним праздникам способны стать хорошим поводом сблизиться. А одиноким Кроликам астрологические трактовки советуют не отказываться от приглашений и новых знакомств. Приятное общение вполне может перерасти в нечто большее.

Петух: восточный гороскоп с 7 ноября по 7 декабря

Гороскоп для Петуха на ноябрь 2026 года: как месяц Земляной Свиньи повлияет на отношения и семейную жизнь? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для представителей знака Петуха, появившихся на свет в 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 и 2017 годах, наступает период, когда домашние заботы могут перестать быть источником постоянного напряжения. Месяц Земляной Свиньи поможет представителям этого знака почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Рабочее напряжение должно ослабнуть, а поводов для беспокойства станет меньше.

После насыщенного года Петухи смогут наконец переключить внимание с бесконечных обязанностей на личную жизнь. В отношениях появится больше спокойствия, а повседневные домашние дела перестанут казаться причиной постоянного раздражения. Даже небольшие совместные радости, например семейный ужин или вечер за любимым фильмом, будут приносить особенное удовольствие.

При этом месяц благоприятен не только для отдыха, но и для новых начинаний. Петухам стоит обсудить с близкими планы на следующий год, задуматься о переменах в доме или решить вопрос, который долго откладывался. Тем более что впереди 2027 год Красной Огненной Козы, символ которого тоже связывают с домашним уютом и творческой атмосферой. Life.ru уже рассказывал, что означает Огненная Коза и как правильно встречать 2027 год. Главное для знака Петух — не пытаться контролировать каждую мелочь. Иногда семейное счастье начинается именно тогда, когда все перестают требовать друг от друга невозможного.

Китайский гороскоп на месяц для знака Тигр

Китайский гороскоп для Тигра на ноябрь 2026 года: почему месяц Земляной Свиньи обещает гармонию с близкими людьми? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тиграм, родившимся в 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 и 2022 годах, месяц Земляной Свиньи предлагает немного изменить привычный подход к жизни. Представители этого знака нередко предпочитают самостоятельно принимать решения и справляться с трудностями, однако ноябрь напомнит им, что иногда полезно разделить ответственность с окружающими.

В прогнозе для Тигров особенно подчёркивается значение сотрудничества и взаимопомощи. Кроме того, в традиционной китайской астрологии Тигр и Свинья образуют благоприятное сочетание, которое связывают с поддержкой и возможностью найти общий язык. В отношениях с близкими это можно трактовать как шанс оставить прежние обиды позади. Если в семье накопились недоговорённости, наступает подходящий момент для спокойного разговора. Тиграм необязательно соглашаться со всеми, но важно научиться не превращать каждое разногласие в борьбу за правоту.

Китайский гороскоп для знака Крысы на месяц Земляной Свиньи

Восточный гороскоп для Крысы на ноябрь 2026 года: какие перемены в любви и семейных отношениях обещает Земляная Свинья? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Люди, родившиеся в 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 и 2020 годах, относятся к знаку Крысы, которому месяц Земляной Свиньи обещает стать временем общения и укрепления социальных связей. В период с 7 ноября по 7 декабря 2026 года представители этого знака смогут легче находить общий язык с окружающими, получать поддержку и успешно завершать дела, которые долго оставались нерешёнными.

Именно поэтому ноябрь может стать удачным периодом для восстановления отношений с родственниками и старыми друзьями. Если вы давно собирались навестить родителей, организовать семейную встречу или позвонить человеку, с которым потеряли связь, откладывать больше не стоит. В романтических отношениях Крысам полезно уделять внимание небольшим проявлениям заботы. Необязательно устраивать дорогие свидания или готовить грандиозные сюрпризы. Иногда достаточно провести вечер без телефонов, приготовить любимое блюдо партнёра или искренне поинтересоваться его делами.

Астрологический прогноз также обещает Крысам продуктивный и в целом приятный месяц. Поэтому появится возможность освободить немного времени для семьи и не превращать каждую встречу с близкими в очередной пункт списка обязательных дел. А тем, кто уже задумывается о будущем своих отношений, будет интересно узнать, каким знакам зодиака повезёт в любви в 2027 году Огненной Козы. Возможно, впереди действительно ждут серьёзные перемены.

Китайский гороскоп для Свиньи на месяц

Гороскоп для Свиньи на ноябрь 2026 года: что принесёт месяц собственного знака в любви, семье и отношениях? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для людей, появившихся на свет в 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 и 2019 годах, наступает особенный период, ведь ноябрь проходит под покровительством их собственного символа — Свиньи. Согласно прогнозу, месяц может принести новые возможности, полезные знакомства и улучшение материального положения. Однако астрологи отдельно предупреждают о необходимости избегать конфликтов, способных испортить благоприятную атмосферу.

В семейной жизни это особенно важно. Свиньи любят комфорт, гостеприимство и внимание со стороны близких, но иногда могут слишком остро реагировать на отсутствие взаимности. В ближайшие недели стоит постараться не обижаться по мелочам и прямо говорить о своих желаниях. Зато обустройство дома и семейные традиции могут доставить особое удовольствие. Представителям этого знака стоит пригласить родственников на ужин, заняться приготовлением любимых блюд или создать уютную атмосферу перед наступлением зимы.

А если в последнее время отношения с близкими складывались непросто, ноябрь станет хорошим поводом попробовать начать всё с чистого листа. Главное — помнить, что семейная гармония складывается не только из красивых жестов, но и из ежедневной заботы.

Как привлечь семейное счастье в месяц Земляной Свиньи с 7 ноября по 7 декабря?

Месяц Земляной Свиньи 2026: как привлечь семейное счастье, укрепить отношения и создать гармонию в доме? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как мы уже писали, в китайской символике Свинья связана с достатком, гостеприимством и умением наслаждаться жизнью. Поэтому главная идея этого периода заключается в том, чтобы уделить внимание дому и людям, с которыми мы его разделяем. Необязательно затевать масштабный ремонт или полностью менять привычный уклад жизни. Иногда достаточно избавиться от ненужных вещей, приготовить семейный ужин, пригласить друзей или провести выходные вместе с родными. Тем, кто давно хотел помириться с близким человеком, стоит попробовать сделать первый шаг.

При этом китайский гороскоп остаётся символической традицией, а не научным способом предсказания будущего. И даже если ваш знак не оказался среди счастливчиков ноября, это не означает, что месяц принесёт проблемы. Семейное благополучие гораздо сильнее зависит от внимания, уважения и готовности слышать друг друга.

Впереди декабрь и подготовка к новогодним праздникам, а значит, самое время задуматься о том, с кем хочется разделить самые тёплые моменты уходящего года. И пока одни китайские знаки наслаждаются гармонией месяца Земляной Свиньи, другие уже присматриваются к новому покровителю. Life.ru подробно разобрал, какие годы рождения относятся к знаку Козы, когда начинается её год и чего ждать от символа 2027-го. Возможно, наступающий год окажется для вашей семьи ещё счастливее.