В чём встречать Новый год 2027: цвета и образы для года Красной Огненной Козы Оглавление Какого животного 2027 год, когда он начинается и какие цвета любит Коза Главные цвета Нового года 2027 Нейтральная база и металлы В чём встречать Новый год 2027 по знакам зодиака В чём встречать Новый год 2027 женщинам В чём встречать Новый год 2027 мужчинам Образы для детей Ткани, украшения и аксессуары Что делать, если красного нет Можно ли встречать Новый год 2027 в красном, синем, чёрном, белом Цвет денег и кошелька Что не стоит надевать Частые вопросы Алое платье, винный джемпер или только помада цвета спелой вишни? Life.ru разобрался, в чём встречать Новый год 2027, какие цвета любит Красная Огненная Коза и как собрать праздничный образ даже без единой красной вещи в шкафу. 82610 82610 В чём встречать Новый год 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новый год 2027 по восточному календарю пройдёт под знаком Красной Огненной Козы, поэтому главным цветом праздничной ночи считают красный. Рядом с ним стоят тёплые природные оттенки: винный, бордовый, изумрудный, оливковый, шоколадный, карамельный и молочный. Наряд целиком в красном не обязателен, по версии астрологов и стилистов хватит одной яркой детали. Подробнее о символе Life.ru рассказывал в материале о том, что значит Огненная Коза и как встречать её год.

Какого животного 2027 год, когда он начинается и какие цвета любит Коза

Год Красной Огненной Козы 2027 и его цвета. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Символ 2027 года — Красная Огненная Коза. Её же называют Овцой: китайское слово «ян» обозначает и козу, и овцу, так что речь об одном знаке, восьмом в двенадцатилетнем цикле. По китайскому календарю год Козы начнётся 6 февраля 2027 года, а до 5 февраля продолжится год Лошади. Но в России символ принято встречать уже 31 декабря: в декоре, подарках и, конечно, в нарядах. Прошлый год Огненной Козы пришёлся на 1967-й, а после 2027-го он вернётся только в 2087-м.

С Козой в народных толкованиях связывают мягкость, творчество, любовь к уюту и стремление к согласию. Стихия Огня добавляет образу энергии и яркости. Отсюда и палитра года. Красный цвет отвечает за огонь и праздник, а зелёные, земляные и молочные оттенки напоминают о спокойном нраве символа и его любви к природе. Поэтому образ на новогоднюю ночь проще всего строить на сочетании: одна огненная нота и мягкая тёплая основа вокруг неё.

Главные цвета Нового года 2027

Главные цвета Нового года 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первый в списке, конечно, красный во всех вариантах: алый, рубиновый, винный, бордовый, терракотовый. Яркие оттенки подойдут для вечеринки, глубокие хороши для домашнего ужина и делового наряда. Второй акцент — золотой и янтарный, они добавляют блеска без лишнего пафоса. Изумрудный и оливковый составляют природную пару к красному. Шоколадный и бежевый работают как спокойная база, на фоне которой любой яркий цвет смотрится благородно.

Цвет Оттенки Где носить Красный алый, рубиновый, винный, бордовый, терракотовый Яркие оттенки — на вечеринку, глубокие — на домашний ужин и корпоратив Золотой и янтарный жёлтое и розовое золото, бронза, латунь, медь Украшения, пуговицы, блестящая деталь, клатч или туфли Изумрудный и оливковый изумрудный, тёмно-изумрудный, бутылочный, оливковый Платье, костюм или джемпер, природная пара к красному Шоколадный и бежевый шоколадный, бежевый, песочный Спокойная база: брюки, костюм, юбка Молочный и карамельный молочный, кремовый, цвет слоновой кости, карамельный Мягкий фон: свитер, блуза, кардиган Цвета Нового года 2027: оттенки и где их носить.

Сочетать оттенки проще, чем кажется. Красный хорошо выглядит с золотом, молочным и шоколадным, изумрудный дружит с винным и карамельным, оливковый с бежевым и терракотой. Трёх цветов в одном образе обычно достаточно: основа, акцент и металл. Если хочется заодно соблюсти новогодние обычаи, загляните в подборку примет на Новый год 2027: что сделать и чего нельзя в праздничную ночь. Там есть и раздел о том, во что принято одеваться.

Нейтральная база и металлы

Нейтральные цвета и металлы для наряда на Новый год 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Не всем хочется сиять в красном с головы до ног, и это нормально. Молочный, кремовый, бежевый и карамельный цвета дают мягкий фон, на котором яркая деталь сразу становится заметной. Такой наряд легко собрать из того, что уже есть в шкафу: светлый свитер, бежевые брюки, карамельный кардиган. Из металлов к палитре года больше всего подходят тёплые: жёлтое и розовое золото, бронза, латунь, медь. Серебро тоже можно носить, просто тёплый блеск лучше сочетается с винным и изумрудным.

В чём встречать Новый год 2027 по знакам зодиака

Цвета Нового года 2027 по знакам зодиака. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подсказки ниже собраны на основе палитры года и стихии каждого знака. Огненным знакам традиционно приписывают яркие оттенки, земным — природные, воздушным — светлые и лёгкие, водным — глубокие и насыщенные. Знак по восточному календарю у каждого тоже свой, его легко найти в таблице животных по году рождения. Цвет из таблицы можно взять для платья, рубашки или одной детали. Если подсказка не нравится, выбирайте любой оттенок из общей палитры года Козы, ошибки здесь не будет.

Знак зодиака Цвета Что надеть Овен алый, золотой Красное платье или красная рубашка под тёмный пиджак Телец оливковый, карамельный Бархатный костюм с мягкой блузой Близнецы молочный, янтарный Светлый трикотаж с золотыми серьгами или запонками Рак винный, кремовый Атласное платье или винный джемпер Лев рубиновый, золотой Платье с блеском или пиджак с золотыми пуговицами Дева шоколадный, бежевый Брючный костюм с тонким золотым украшением Весы карамельный, терракотовый Шёлковая блуза и юбка-миди Скорпион бордовый, тёмно-изумрудный Бархатное платье или бордовая водолазка Стрелец терракотовый, янтарный Комбинезон или рубашка тёплого рыжего оттенка Козерог шоколадный, оливковый Строгий костюм с одной красной деталью Водолей молочный, изумрудный Светлый костюм с изумрудным аксессуаром Рыбы изумрудный, винный Длинное шёлковое платье или мягкий свитер глубокого зелёного цвета Цвета Нового года 2027 по знакам зодиака.

В чём встречать Новый год 2027 женщинам

Наряды на Новый год 2027 для женщин. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главное правило новогоднего образа простое: наряд должен радовать вас, а не только символ года. Палитра Козы оставляет большой простор для выбора, поэтому праздничный комплект можно собрать и в магазине, и в собственном шкафу. Мы подобрали шесть вариантов на разные случаи: от шумной вечеринки до тихого ужина дома. Во всех работает одна схема, тёплый цвет плюс одна выразительная деталь, так что их легко подогнать под свой стиль и фигуру.

Платье винного или бордового цвета. Футляр, запах или миди с открытыми плечами: глубокий красный смотрится нарядно и не утомляет глаз.

Футляр, запах или миди с открытыми плечами: глубокий красный смотрится нарядно и не утомляет глаз. Брючный костюм. Изумрудный, шоколадный или красный костюм с шёлковым топом подойдёт и для ресторана, и для корпоратива.

Изумрудный, шоколадный или красный костюм с шёлковым топом подойдёт и для ресторана, и для корпоратива. Юбка и джемпер. Атласная юбка терракотового или оливкового цвета с молочным джемпером выглядит уютно и празднично одновременно.

Атласная юбка терракотового или оливкового цвета с молочным джемпером выглядит уютно и празднично одновременно. Комбинезон. Бордовый или изумрудный комбинезон с поясом выручит тех, кто собирается танцевать до утра.

Бордовый или изумрудный комбинезон с поясом выручит тех, кто собирается танцевать до утра. Бархат. Бархатное платье или жакет глубокого цвета сам по себе выглядит нарядно, украшений здесь нужно минимум.

Бархатное платье или жакет глубокого цвета сам по себе выглядит нарядно, украшений здесь нужно минимум. Образ из гардероба. Любое базовое платье, даже чёрное, плюс красный акцент: шарф, серьги, помада или туфли.

В чём встречать Новый год 2027 мужчинам

Образы на Новый год 2027 для мужчин. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мужской праздничный образ строится по тем же правилам, только акцентов обычно меньше. Глубокие оттенки года отлично ложатся на привычные вещи: костюм, рубашку, водолазку, джемпер. Если яркий цвет кажется слишком смелым, хватит одной детали, и она уже покажет, что вы помните о символе года. Вот пять вариантов, которые подойдут и для ресторана, и для корпоратива, и для домашнего застолья с родными. Каждый легко собрать из базового гардероба.

Костюм глубокого цвета. Тёмно-винный, шоколадный или бутылочно-зелёный костюм с белой или молочной рубашкой.

Тёмно-винный, шоколадный или бутылочно-зелёный костюм с белой или молочной рубашкой. Пиджак и водолазка. Молочная или бордовая водолазка под пиджак выглядит нарядно и без галстука.

Молочная или бордовая водолазка под пиджак выглядит нарядно и без галстука. Рубашка тёплого оттенка. Оливковая, терракотовая или винная рубашка с бежевыми или тёмными брюками.

Оливковая, терракотовая или винная рубашка с бежевыми или тёмными брюками. Джемпер для домашнего праздника. Бордовый или изумрудный джемпер из мягкой шерсти уместен за семейным столом.

Бордовый или изумрудный джемпер из мягкой шерсти уместен за семейным столом. Красная деталь. Галстук, платок в нагрудном кармане, носки или запонки, если не хочется яркой одежды.

Образы для детей

Новогодние наряды для детей в 2027 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Детский наряд на Новый год прежде всего должен быть удобным: в нём предстоит бегать вокруг ёлки, водить хороводы и сидеть за столом до боя курантов. Подойдут платья и рубашки из мягкого хлопка и трикотажа, свитеры с новогодним узором, бархатные жилеты. По цвету можно ориентироваться на палитру года: красный, зелёный, молочный, горчичный. Блёстки и пайетки лучше оставить на небольшой детали, чтобы ткань не натирала кожу. Обувь берите ту, которую ребёнок уже носил.

Ткани, украшения и аксессуары

Ткани и украшения для новогоднего образа 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для праздничной ночи особенно хороши ткани с глубоким цветом и мягким блеском: бархат, атлас, шёлк, тонкая шерсть, плотный трикотаж. Бархат красиво передаёт винные и изумрудные оттенки, атлас добавляет сияния без пайеток, а трикотаж выручит тех, кто встречает праздник дома. Из украшений к палитре года подходят изделия из жёлтого и розового золота, бронзы и латуни. Хорошо смотрятся и камни тёплых и зелёных оттенков: гранат, янтарь, сердолик, малахит.

Пайетки, люрекс и металлик тоже уместны, но в разумной дозе. Стилисты советуют выбирать одну блестящую вещь: юбку, топ, клатч или туфли. Остальные элементы образа пусть будут спокойными. Аксессуары помогут быстро превратить повседневный наряд в праздничный: красный ремень, бархатная заколка, шёлковый платок или брошь. Помните, что всё это стилистика, а не талисманы, поэтому ориентироваться стоит прежде всего на собственный вкус и удобство.

Что делать, если красного нет

Как встретить Новый год 2027 без красной одежды. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Покупать новую вещь ради одной ночи совсем не обязательно. Стилисты напоминают, что символ года отлично считывается и по одной детали, а тёплые оттенки найдутся почти в каждом шкафу. Достаточно присмотреться к аксессуарам, косметичке и вещам, которые давно висят без дела. Пять простых решений ниже помогут добавить огня в любой наряд, даже если в гардеробе нет ни одной красной вещи и бежать в магазин за ней уже некогда.

Шарф или платок. Красный, винный или терракотовый платок на шее или на сумке сразу задаёт праздничное настроение.

Красный, винный или терракотовый платок на шее или на сумке сразу задаёт праздничное настроение. Серьги и брошь. Украшение с красным или зелёным камнем заменит яркое платье.

Украшение с красным или зелёным камнем заменит яркое платье. Помада. Алая, ягодная или винная помада заметна на всех фотографиях.

Алая, ягодная или винная помада заметна на всех фотографиях. Маникюр. Бордовый, вишнёвый или золотистый лак будет радовать и после праздника.

Бордовый, вишнёвый или золотистый лак будет радовать и после праздника. Тёплые оттенки из шкафа. Карамельный кардиган, горчичный свитер, шоколадная блузка или оливковые брюки уже попадают в палитру года.

Можно ли встречать Новый год 2027 в красном, синем, чёрном, белом

Можно ли встречать Новый год 2027 в синем и чёрном. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Строгих запретов у новогодней палитры нет. Астрологи и стилисты дают скорее подсказки, как сочетать любимые цвета с символом года, чтобы образ выглядел цельно. Холодные оттенки вполне уместны, если рядом есть хотя бы одна тёплая нота. Вот короткие ответы на самые частые вопросы о цветах. Они помогут быстро решить, стоит ли доставать из шкафа любимое платье или костюм, которые на первый взгляд не попадают в палитру года.

В красном. Да, это главный цвет года. Он хорошо работает и в целом наряде, и в одной детали.

Да, это главный цвет года. Он хорошо работает и в целом наряде, и в одной детали. В синем и голубом. Можно. Холодный синий лучше разбавить тёплым акцентом: золотом, винным шарфом, карамельной сумкой.

Можно. Холодный синий лучше разбавить тёплым акцентом: золотом, винным шарфом, карамельной сумкой. В зелёном. Да. Изумрудный, оливковый и бутылочный входят в палитру года.

Да. Изумрудный, оливковый и бутылочный входят в палитру года. В фиолетовом. Можно, особенно в сливовом или баклажановом оттенке, близком к винному. Золото рядом смягчит холодный тон.

Можно, особенно в сливовом или баклажановом оттенке, близком к винному. Золото рядом смягчит холодный тон. В чёрном. Можно. Чёрное платье или костюм станут нарядными с красной помадой, золотыми серьгами или бархатным акцентом.

Можно. Чёрное платье или костюм станут нарядными с красной помадой, золотыми серьгами или бархатным акцентом. В белом. Можно, но удачнее смотрятся тёплые оттенки: молочный, кремовый, цвет слоновой кости.

Цвет денег и кошелька

Цвет денег и кошелька на Новый год 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Перед каждым праздником многие спрашивают, какой цвет «отвечает» за деньги. По китайской традиции красный и золотой считают цветами достатка и праздника: на Новый год в Китае деньги дарят в красных конвертах. Зелёный связывают с ростом. Поэтому любители таких символов могут добавить в наряд золотистую или красную деталь, а новый кошелёк выбрать красного, коричневого или зелёного цвета. Это традиция и повод для хорошего настроения, а не гарантия прибавки к доходу.

Тем, кто любит праздничные ритуалы, стоит заранее подумать и об оформлении дома. Ёлку многие наряжают задолго до 31 декабря и подбирают для этого особые даты по лунному календарю. Life.ru уже рассказывал, когда ставить ёлку на Новый год 2027 и какие даты называют «денежными». Золотые и красные игрушки на ветках заодно поддержат палитру года и перекличутся с праздничным нарядом, а винные ленты и зелёные шары добавят уюта, который так любит символ года.

Что не стоит надевать

Что не стоит надевать на Новый год 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чёрный, белый и любые другие цвета на новогоднюю ночь не запрещены. Стилисты советуют обращать внимание не столько на оттенок, сколько на удобство. Праздник длится долго, и вещь, которая жмёт, колется или мешает двигаться, способна испортить даже самый весёлый вечер. Ниже несколько вариантов, от которых лучше отказаться в пользу более комфортных. Это не приметы и не запреты, а простые советы, которые помогут чувствовать себя свободно до самого утра.

Тесная одежда. Платье или брюки впритык к размеру неудобны за праздничным столом.

Платье или брюки впритык к размеру неудобны за праздничным столом. Обувь, которую вы ещё ни разу не надевали. Новые туфли лучше разносить дома за несколько дней до праздника.

Новые туфли лучше разносить дома за несколько дней до праздника. Дешёвая синтетика с блеском. Такие ткани электризуются, плохо пропускают воздух и быстро теряют вид.

Такие ткани электризуются, плохо пропускают воздух и быстро теряют вид. Образ целиком из пайеток. Слишком много блеска перегружает наряд, одной вещи с блеском достаточно.

Слишком много блеска перегружает наряд, одной вещи с блеском достаточно. Одежда не по погоде. Если планируете выйти к ёлке или на салют, возьмите тёплый слой и удобную обувь.

Частые вопросы

Частые вопросы о наряде на Новый год 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мы собрали короткие ответы на вопросы, которые чаще всего задают перед новогодней ночью. Они касаются главного цвета года, даты смены символа и того, насколько строго стоит следовать подсказкам астрологов. Если коротко, палитра года Козы скорее помогает с выбором, чем ограничивает его. Красный, винный, изумрудный и шоколадный легко сочетаются друг с другом и с любимыми вещами, так что подобрать праздничный образ сможет каждый.

В чём встречать Новый год 2027? В красном или тёплых природных оттенках: винном, изумрудном, оливковом, шоколадном, карамельном, молочном. Хватит и одной яркой детали.

В красном или тёплых природных оттенках: винном, изумрудном, оливковом, шоколадном, карамельном, молочном. Хватит и одной яркой детали. Какой цвет главный в 2027 году? Красный: его связывают со стихией Огня и символом года, Красной Огненной Козой.

Красный: его связывают со стихией Огня и символом года, Красной Огненной Козой. Обязательно ли надевать красное? Нет. Красный можно заменить винным или терракотовым либо добавить только аксессуар.

Нет. Красный можно заменить винным или терракотовым либо добавить только аксессуар. Можно ли встречать год Козы в чёрном и синем? Можно, лучше дополнить образ тёплым акцентом: золотом, красной помадой, винным шарфом.

Можно, лучше дополнить образ тёплым акцентом: золотом, красной помадой, винным шарфом. Когда начинается год Козы? По китайскому календарю 6 февраля 2027 года, но символ принято встречать 31 декабря.

По китайскому календарю 6 февраля 2027 года, но символ принято встречать 31 декабря. Что надеть дома? Удобный наряд в цветах года: бархатный костюм, мягкий джемпер винного или изумрудного цвета, атласную блузу.

Новогодний наряд 2027 года проще всего собрать по принципу «одна огненная нота и тёплая основа». Красный, винный, изумрудный и шоколадный найдутся почти в любом шкафу, а золото и бархат добавят праздничного блеска. Главное, чтобы в образе было удобно встречать полночь, танцевать и сидеть за столом с близкими. А когда наряд готов, можно переходить к меню: Life.ru собрал новогодние салаты и горячее на 2027 год, ради которых не придётся весь вечер стоять у плиты.

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Авторы Карина Морозова