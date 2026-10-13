Приметы на Новый год 2027: что сделать и чего нельзя в новогоднюю ночь Оглавление Главные приметы на Новый год Символ 2027 года: Красная Огненная Коза Что сделать до Нового года Раздать долги и не давать в долг Уборка и выбросить старое — до 31 декабря Подарки: что дарить нельзя по приметам Приметы на 31 декабря Приметы в новогоднюю ночь Праздничный стол Бой курантов Первый гость Если заболеть или поссориться в Новый год Во что одеться на Новый год Приметы на деньги и любовь На деньги На любовь На здоровье Приметы на 1 января Чего нельзя делать в Новый год: краткий список Частые вопросы Главные новогодние приметы: что сделать 31 декабря, в новогоднюю ночь и 1 января 2027 года, чтобы год был удачным, и чего делать нельзя. Приметы на Новый год 2027: что сделать и чего нельзя в новогоднюю ночь. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По новогодним приметам, до праздника стараются вернуть долги, к полуночи надевают обновку и готовят щедрый стол, а под бой курантов загадывают желание. Ссоры в первый день года, одалживание денег и встречу праздника с пустым кошельком связывают с будущими неприятностями — так в поверьях выражается желание сохранить мир и достаток. В подборке есть русские календарные поверья, современные обычаи и традиции других стран. Если уже планируете новогодний отдых в 2027 году, начните с того, что поможет встретить праздник без спешки.

Главные приметы на Новый год

Главные приметы на Новый год. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В этом списке соседствуют привычные в России новогодние приметы и зарубежные обычаи. Их объединяет желание начать год благополучно.

Новая одежда. Встречу года в обновке связывают с удачей. Щедрый стол. Праздничное изобилие символизирует желаемый достаток в наступающем году. Радостная встреча. За ней стоит представление: каким будет начало года, таким окажется и его продолжение. Возвращённые долги. Рассчитаться до праздника — современная примета о том, чтобы не переносить денежные трудности в новый год. Деньги не в долг. По другому поверью, одалживать в праздник — к будущим денежным затруднениям. Желание под бой курантов. Его загадывают в надежде на исполнение в новом году. Двенадцать виноградин в Испании. Их едят под удары часов на удачу и благополучие. Красное бельё в Италии. Это один из местных новогодних обычаев на удачу. Новая ёлочная игрушка. Её называли новогодней приметой участники опроса Работа.ру. Деньги при себе. Непустой кошелёк, купюра или монета в кармане выступают символом достатка.

Символ 2027 года: Красная Огненная Коза

Символ 2027 года: Красная Огненная Коза. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

2027 год по восточному календарю — год Огненной Козы. Китайский Новый год, с которого он начинается, наступит 6 февраля 2027 года. Символ можно учесть в новогоднем оформлении и подарках: фигурка козы, красные и золотые акценты в декоре. Это стилистическое решение, а не примета.

Что сделать до Нового года

Часть праздничных дел удобно закончить заранее: разобраться с долгами, навести порядок и выбрать подарки. С этими приготовлениями связаны поверья о достатке и благополучии дома.

Раздать долги и не давать в долг

Раздать долги и не давать в долг перед Новым годом. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Возврат долгов перед Новым годом — способ завершить прежние обязательства. Такую практику упоминали участники опроса SuperJob о новогодних традициях, приметах и ритуалах. В современных суеверных толкованиях её связывают с надеждой оставить денежные трудности в уходящем году.

Погашение прежнего долга и запрет одалживать в праздник — разные сюжеты. Первый касается старых обязательств, второй — новых денежных передач. Поэтому сторонники этих поверий стараются рассчитаться заранее, а в сам праздник избегают займов. Финансовые решения стоит принимать по своим возможностям и договорённостям.

Уборка и выбросить старое — до 31 декабря

Навести порядок заранее удобно: вечером 31 декабря останется больше времени на гостей и отдых. При этом строгий срок «всё закончить до 31 декабря» — не единое старинное правило.

В зимних обычаях сроки уборки зависели от местности и праздничного периода. Этнографические описания фиксируют и ограничения на вынос сора между Рождеством и Новым годом, и уборку перед наступлением года. В одних случаях мусор некоторое время сохраняли в доме, в других — выносили перед праздником.

Разобрать ненужные вещи можно как обычное домашнее дело. Символике порядка и домашнего благополучия посвящены народные приметы для дома . А правила о мусоре лучше рассматривать с учётом конкретной даты: современные запреты на 1 января не обязательно относятся к предыдущему вечеру.

Подарки: что дарить нельзя по приметам

Подарки и желания на Новый год — что дарить, как загадывать. Приметы. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Один из спорных подарков — нож: в суеверном толковании острое лезвие будто бы разрезает отношения между людьми. С этим связан обычай отдавать за подаренный нож монетку — так подарок символически превращается в покупку.

Поверье существует и за пределами России, а в современных новогодних подборках встречаются суеверия о ножах в подарок. При выборе полезно учитывать отношение получателя: для любителя готовить хороший нож может быть желанным подарком, а суеверного человека — смутить.

Приметы на 31 декабря

В современных подборках два запрета на 31 декабря касаются шитья и посуды. Шить, зашивать одежду и пришивать пуговицы не советуют из опасения весь следующий год исправлять свои ошибки. Разбитую посуду связывают с домашними ссорами. Здесь описаны современные версии поверий, а не общий старинный запрет на домашнюю работу.

Отдельный вопрос — можно ли плакать 31 декабря. Слёзы не предсказывают несчастливый год. Праздничная дата не отменяет усталости и переживаний: изображать веселье ради приметы не обязательно.

Подготовку к вечеру можно продолжать в удобном темпе: готовить еду, упаковывать подарки и завершать необходимые дела. Уборку и денежные вопросы удобнее решить заранее, чтобы освободить время для встречи с близкими.

Приметы в новогоднюю ночь

Раздать долги и не давать в долг перед Новым годом. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Праздничный стол

Богатый стол связывали с надеждой, что еды и достатка хватит на весь следующий год. В описании Васильева дня Российский этнографический музей рассказывает о праздничной каше и свинине. Кашу готовили с обрядами, по её виду судили о будущем благополучии семьи. Свинина занимала особое место в угощении, связанном с представлениями о плодородии. Это блюда праздника старого календаря, который сейчас приходится на 14 января.

На современном столе идею щедрого угощения можно выразить любимыми блюдами семьи. Символическое изобилие не требует покупать дорогие продукты ради удачи. Для домашнего меню подойдут знакомые рецепты: варианты собраны в разделе рецептов салатов и в подборке праздничного стола .

Бой курантов

Загадать желание под бой курантов — современный новогодний обычай, который отмечают участники опросов о празднике. В момент смены года можно подумать о семье, работе, поездке или другом личном плане.

С желанием связывают и записку на бумаге. У обычая есть варианты со сжиганием записки и употреблением пепла, но повторять их не стоит. Желание можно просто записать и сохранить на память.

В Испании под двенадцать ударов часов съедают двенадцать виноградин. На официальном туристическом портале страны этот обычай описан как пожелание удачи и благополучия. Его соблюдают за семейным столом и на площадях, где собираются встретить полночь. Каждой виноградине соответствует один удар часов.

Первый гость

В Аджарии особое значение придают меквле — первому гостю в новогоднюю ночь. С его приходом связывают богатый урожай и изобилие. Этот старый аджарский обычай описан на сайте Ajara Museums — музейного объединения Аджарии.

Первый визит здесь — часть пожеланий благополучия дому. Это местная традиция Аджарии, а не универсальная русская примета о том, кто должен первым переступить порог.

Если заболеть или поссориться в Новый год

Болезнь в новогоднюю ночь не даёт оснований предсказывать плохое самочувствие на весь год. Самочувствие важнее праздничного расписания: планы на вечер можно изменить.

Со ссорами связан другой сюжет. Этнограф КФУ Елена Гущина объясняет, что первому дню года приписывали особое значение и потому избегали споров: начало года хотели провести в мире. Это пожелание хороших отношений, а не предсказание последствий семейной перепалки. Если разговор испортил вечер, к нему можно вернуться позже, когда все успокоятся.

Во что одеться на Новый год

Новую одежду связывают с удачей в наступающем году. Российский этнографический музей упоминает новые хорошие вещи в описании Васильева дня, а среди современных новогодних примет обновку называли участники опроса Работа.ру.

В музейном рассказе о старом Ейске также встречается поверье об удаче для того, кто наденет на Новый год новую одежду.

Красное нижнее бельё — отдельный итальянский обычай на удачу, описанный на национальном туристическом портале Italia.it. У него встречаются разные варианты: например, бельё надевают наизнанку, а после полуночи переодевают. Это именно итальянский сюжет, а не требование к российскому новогоднему наряду.

Просто новое бельё не стоит наделять тем же значением: в этой традиции речь идёт о красном цвете. Для своего вечера можно выбрать и обновку, и уже любимую праздничную вещь.

Приметы на деньги и любовь

Приметы на деньги и любовь. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На деньги

Купюра в кармане, монета при себе и непустой кошелёк — варианты одной современной денежной приметы. Их смысл прост: встретить год с деньгами, чтобы символически сохранить достаток. Ни обязательная сумма, ни особая ценность конкретной купюры в этом объяснении не установлены.

Такие символы не гарантируют богатства. Они выражают пожелание достатка, как и другие приметы на деньги и богатство. Другие денежные поверья собраны в разделе приметы на деньги и богатство .

На любовь

Виноград под столом — современная праздничная практика, которую связывают с надеждой найти пару. Её описывают, в частности, испанские СМИ, однако точное происхождение обычая не установлено.

Она отличается от испанских двенадцати виноградин под удары часов. Там речь об удаче и благополучии, здесь — о поиске любви и особом месте для ритуала.

Для девушек, которые хотят встретить партнёра, это может быть праздничной игрой, но не обещанием знакомства или свадьбы.

На здоровье

Здоровье семьи — одно из пожеланий, с которыми встречают новый год. В описании Васильева дня у Российского этнографического музея здоровье и семейное благополучие входят в круг надежд и опасений, связанных с наступающим годом.

Эти представления помогают понять смысл праздничных пожеланий близким. Поздравить домашних, пожелать им здоровья и выбрать спокойный отдых можно без дополнительных ритуалов.

Приметы на 1 января

Первый день года связывают с мыслью о хорошем начале: миром в доме, общением с близкими и желанием сохранить достаток. Среди современных суеверий встречается запрет выносить мусор 1 января — будто вместе с ним можно вынести благополучие. В старых региональных обычаях сроки уборки и выноса сора различались, поэтому это лишь одна из версий поверья.

С погодными приметами особенно важен календарь. Васильев день приходился на 1 января по старому стилю; в 2027 году это 14 января по современному календарю. Поэтому связывать его погодные поверья с утром 1 января автоматически нельзя.

Например, звёздное небо на Васильев день связывали с будущим урожаем ягод. Это представление из народного календаря, а не прогноз для конкретного сезона. Больше сезонных наблюдений — в прогнозе «Приметы: какая будет зима 2026/2027» .

В 2027 году 1 января выпадает на пятницу. Тем, кому интересна символика отдельных дней, пригодится подборка примет по дням недели . Сам день можно посвятить отдыху, поздравлениям и гостям. В представлениях о первом дне особенно важен желаемый лад в семье — отсюда и обычай избегать споров.

Чего нельзя делать в Новый год: краткий список

Эта памятка объединяет поверья разного происхождения, в том числе современные версии.

Ссориться и спорить в первый день: его старались провести в мире.

Брать и давать деньги в долг в праздник: это связывают с денежными трудностями.

Встречать год со старыми долгами: по современной примете, обязательства лучше оставить позади.

Оставлять кошелёк пустым к полуночи: в нём видят символ будущего достатка.

Выносить мусор 1 января: современная версия объясняет запрет потерей благополучия.

Бить посуду 31 декабря: в праздничных подборках это связывают со ссорами.

Шить и чинить одежду 31 декабря: современное поверье связывает это с будущим «исправлением ошибок».

Дарить нож: лезвию символически приписывают способность разрывать отношения.

Частые вопросы

Почему Новый год нужно встречать в новой одежде?

Обновку связывают с удачей в наступающем году. Обычай встречается в исторических описаниях календарного праздника и среди современных примет. Надевать именно новую вещь необязательно — можно выбрать любимый праздничный наряд.

Можно ли выносить мусор 31 декабря?

Да. Единого запрета для этой даты нет: региональные обычаи различались. Современное поверье о мусоре 1 января нельзя автоматически распространять на весь предыдущий день.

Что загадать под бой курантов?

То, что важно именно вам. У обычая нет обязательной темы или словесной формулы. Можно выбрать одну личную надежду, не пытаясь успеть перечислить все планы за время боя часов.

Какой символ у 2027 года?

Символ 2027 года — Красная Огненная Коза по восточному календарю. Это не гороскоп, а традиционное толкование года, которое используют в оформлении и подарках.

Когда наступает восточный Новый год 2027?

Китайский Новый год наступит 6 февраля 2027 года. По китайскому календарю начнётся год Огненной Козы. Ночь с 31 декабря на 1 января относится к началу гражданского года.

Как встретишь Новый год — так и проведёшь: откуда поговорка?

Выражение связано с представлением об особой силе первого дня: его события словно задают образ наступающего года. Такое объяснение даёт этнограф КФУ Елена Гущина. Поговорка встречается и в музейном рассказе о старом Ейске, но это современное изложение прежних обычаев. Точная дата появления выражения и его первая запись не установлены.

Выбирайте праздничные обычаи, которые радуют вас и близких: обновку, семейный ужин или желание под бой курантов. Для планирования встреч пригодится производственный календарь на 2027 год, а даты православных праздников собраны в церковном календаре . Впереди ещё один повод собраться за семейным столом.

Авторы Михаил Грешнев