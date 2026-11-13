У организма есть внутренние часы, и под них подстраивается почти всё, что происходит с таблеткой. Утром желудок опорожняется быстрее, чем вечером, поэтому таблетка, выпитая утром, нередко и всасывается быстрее, рассказала Life.ru фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

По словам эксперта, почки днём фильтруют кровь активнее, ночью медленнее, и препарат дольше остаётся в крови. Печёночные ферменты, которые расщепляют лекарства, тоже работают с разной активностью в разное время суток. В итоге одна и та же доза утром и вечером может дать разную концентрацию в крови, а значит, и разный эффект.

Кроме того, существуют препараты, привязанные ко времени суток. Гормоны-глюкокортикоиды пьют утром: так приём совпадает с естественным пиком кортизола, и меньше подавляется работа собственных надпочечников. Мочегонные тоже пьют утром, иначе ночь пройдёт в походах в туалет. Короткодействующие статины, например симвастатин, назначают на вечер, потому что печень активнее всего синтезирует холестерин ночью.

«Снотворные, понятно, на ночь. С таблетками от давления история интереснее. Долго считалось, что их лучше пить вечером. Но в британском исследовании TIME больше 21 тысячи пациентов принимали лечение утром или вечером, и по инфарктам и инсультам разницы не нашли. Так что совет простой: пить в то время, которое назначил врач, и каждый день одинаково», — отметила специалист.

«До еды», «после еды» и ритмы

Тут чаще дело в самой еде, а не в часах. Омепразол и другие ингибиторы протонной помпы пьют за 30–60 минут до завтрака: они блокируют кислотные «насосы» желудка, а те включаются как раз на еду. Левотироксин для щитовидной железы принимают натощак, минимум за полчаса до еды и кофе, иначе часть дозы не всосётся. Противовоспалительные обезболивающие лучше пить после еды, так меньше страдает желудок. Тетрациклины и фторхинолоны нельзя запивать молоком: кальций связывает антибиотик, и он хуже всасывается. А если антибиотик назначен три раза в день, важнее ровные интервалы по 8 часов, чем «завтрак, обед, ужин».

Чем грозит сдвиг времени приёма

Если таблетка от давления «гуляет» между утром и вечером, её концентрация то проседает, то растёт, и давление скачет. Мочегонное вечером означает бессонную ночь. У некоторых гормональных контрацептивов допустимое опоздание всего три часа, дальше защита снижается. При сбитых интервалах антибиотика бывают периоды, когда его в крови меньше, чем нужно, и растёт риск, что бактерии станут к нему устойчивы. Для противосудорожных и инсулина нерегулярный приём может обернуться приступом или перепадами сахара. А привычка «пить, когда вспомнил» ещё и повышает риск выпить дозу дважды.

Перелёты, ночные смены, плавающий график

При разнице в 2–3 часа с большинством лекарств ничего делать не нужно, просто переходите на местное время. Перелёт Москва — Владивосток уже даёт плюс семь часов, тут лучше сдвигать приём постепенно, на 1–2 часа в день. Если вы на инсулине, контрацептивах или противосудорожных, обсудите схему с врачом до поездки. При ночных сменах ориентируйтесь на свой режим, а не на часы: «утренняя» таблетка после пробуждения, «вечерняя» перед основным сном. Остальное решают будильник в телефоне, таблетница по дням недели и привязка к привычному действию, например к чистке зубов.

Приняли обезболивающее, подождали четверть часа, а боль даже не думает отступать? Многие в такой ситуации тянутся за второй таблеткой, хотя преждевременный повторный приём лекарства может привести к передозировке. Почему привычные препараты иногда не действуют, какие средства опасно сочетать и когда вместо аптечки нужна скорая помощь — ответы в материале Life.ru.