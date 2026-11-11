Приняли обезболивающее, подождали четверть часа, а боль даже не думает отступать? Многие в такой ситуации тянутся за второй таблеткой, хотя преждевременный повторный приём лекарства может привести к передозировке. Почему привычные препараты иногда не действуют, какие средства опасно сочетать и когда вместо аптечки нужна скорая помощь, Life.ru рассказала фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

По словам специалиста, чаще всего причина неэффективности лекарства заключается в неправильном выборе препарата. Разные виды боли требуют разных подходов, поэтому средство, которое помогает при головной боли, может оказаться бесполезным при воспалении или повреждении нервов. Имеет значение и дозировка: некоторые люди намеренно принимают половину таблетки, опасаясь побочных эффектов, а другие слишком долго терпят боль. Особенно это касается мигрени, при которой лекарство, принятое на пике приступа, может подействовать хуже из-за замедленного всасывания.

И ещё нетерпение. Таблетке нужно 30–60 минут, а через 15 минут человек решает, что она не действует, и пьёт вторую. Валентина Милованова Фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика»

Эксперт отметила, что парацетамол способен уменьшать боль и снижать температуру, однако практически не обладает противовоспалительным действием. При зубной боли с отёком, растяжении или воспалении суставов эффективнее могут оказаться нестероидные противовоспалительные препараты, например ибупрофен, если у человека нет противопоказаний. Совершенно другая ситуация с невропатической болью: её обычно описывают как жжение, прострелы, удары током или болезненные ощущения, сопровождающиеся онемением. Обычные анальгетики здесь зачастую почти бессильны, а лечение может включать противосудорожные препараты и некоторые антидепрессанты, которые подбирает врач.

Не стоит рассчитывать и на бесконечный приём таблеток при хронической боли. В таких случаях необходимо разбираться в причинах её появления. Более того, регулярное использование некоторых средств от головной боли на протяжении более трёх месяцев, примерно 10–15 дней в месяц и чаще в зависимости от препарата, может способствовать развитию лекарственно-индуцированной головной боли.

Есть и индивидуальные особенности организма. Милованова пояснила, что скорость переработки лекарств печенью частично зависит от генетики. Например, кодеин начинает оказывать обезболивающее действие после превращения в морфин под воздействием определённого фермента. Если фермент работает слабо, эффект может быть недостаточным, а при чрезмерной активности возрастает риск токсического действия. Однако специально сдавать генетические анализы перед приёмом обычных безрецептурных обезболивающих не требуется. Если препарат в рекомендованной дозировке постоянно не помогает, лучше обсудить с врачом альтернативу. При этом недосыпание, стресс и тревога способны дополнительно усиливать болевые ощущения.

Особое внимание специалист призвала уделять сочетанию лекарств. Одна из наиболее опасных ошибок — случайное превышение дозировки действующего вещества, которое содержится сразу в нескольких препаратах. Например, человек сначала принимает парацетамол от головной боли, а затем выпивает порошок от простуды с тем же компонентом. Подобное сочетание способно привести к токсическому поражению печени.

Одновременный приём двух нестероидных противовоспалительных средств, например ибупрофена и напроксена, также не рекомендуется: это увеличивает риск повреждения желудка и почек. Такие препараты могут раздражать желудок, поэтому необходимо соблюдать указания инструкции относительно приёма пищи. Опасен и алкоголь: при сочетании с парацетамолом он может повышать риск поражения печени, а с ибупрофеном и аспирином — желудочно-кишечного кровотечения.

Если обезболивающее не подействовало, Милованова советует прежде всего не торопиться с повторной дозой. Нужно учитывать время начала действия конкретного средства, проверить уже принятую дозировку и состав других лекарств, а также убедиться, что препарат предназначен для такого типа боли. Принимать дополнительные обезболивающие для усиления эффекта без консультации врача или фармацевта не следует. Полезно записывать, где именно болит, как долго продолжается приступ и что облегчает состояние. Если боль сохраняется более пяти дней, регулярно возвращается или усиливается, необходимо обратиться к терапевту.

Однако существуют ситуации, когда ждать действия таблетки нельзя. Немедленная медицинская помощь требуется при внезапной сильнейшей головной боли, особенно если она сопровождается высокой температурой и скованностью шеи. Опасными признаками также являются неожиданная слабость или онемение конечностей, нарушения речи и зрения, давящая боль в груди с распространением в руку, челюсть или спину, одышка и холодный пот. Поводом для срочного обращения за помощью служат и выраженная боль в животе с рвотой или температурой, а также сильная боль после серьёзной травмы, прежде всего головы.

«Если сильную боль не берёт таблетка, это уже сигнал», — подчеркнула эксперт, призвав при появлении тревожных симптомов незамедлительно звонить по номерам 103 или 112.

Ранее Life.ru писал, что неправильное хранение лекарств в таблетнице может незаметно снизить их эффективность, даже если внешний вид препаратов совершенно не изменился. Химик предупредил, что особенно чувствительны к нарушению условий хранения нитроглицерин, дабигатран и левотироксин, поскольку влага, свет и кислород способны повлиять на стабильность действующих веществ. Специалист посоветовал внимательно изучать требования производителя и не перекладывать таблетки в другие ёмкости, если инструкция предписывает хранить их в оригинальной упаковке.