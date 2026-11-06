Передвижные аптеки начнут работать в Курской и Нижегородской областях. Правительство России утвердило эти регионы первыми участниками эксперимента по продаже лекарств в мобильных аптечных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Аптеки на колёсах будут приезжать в небольшие и отдалённые сёла, где нет стационарных аптечных организаций. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. За это время власти намерены проверить, насколько удобен такой формат торговли, и решить вопрос о его дальнейшем распространении.

При этом ассортимент мобильных аптек будет ограничен. В них запретят продавать наркотические, психотропные, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также средства с сильнодействующими веществами. Под запрет попадут лекарства, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов, и препараты с содержанием этилового спирта более 25%. Не разрешат продавать и лекарства, изготовленные самими аптеками.

Открыть передвижной пункт сможет не любая организация. Для этого потребуется разрешение Росздравнадзора и лицензия на фармацевтическую деятельность, полученная не менее трёх лет назад. В мобильной аптеке обязательно должен работать специалист с профильным образованием и действующим допуском к профессиональной деятельности.

Кроме того, пункт необходимо оборудовать системой электронных платежей и обеспечить передачу сведений о проданных препаратах в государственную систему мониторинга движения лекарств. Соблюдение этих требований будет контролировать Росздравнадзор.

Ранее сообщалось о планах включить в эксперимент 11 российских регионов. Однако в новом правительственном решении пока утверждены два первых участника. В Минздраве пояснили, что другие субъекты также смогут присоединиться к проекту, если их руководители направят соответствующие обращения в ведомство.

Отдельно правительство разрешило продажу более 100 востребованных безрецептурных препаратов в сельских почтовых отделениях, если в населённом пункте нет аптек и медицинских организаций. Торговать лекарствами смогут сотрудники почты после специального обучения, но консультировать покупателей по вопросам их применения они не вправе.

Ранее Life.ru рассказывал о новых правилах доставки медицинских грузов беспилотниками. С 30 ноября в России вступит в силу ГОСТ, который установит требования к перевозке лекарств, вакцин и биоматериалов с помощью дронов. Документ регулирует подготовку грузов, условия транспортировки и их передачу получателю. Для препаратов, чувствительных к температуре, предусмотрено использование специального оборудования.