В России с 30 ноября 2026 года вступит в силу ГОСТ на доставку медицинских грузов беспилотниками. Росстандарт утвердил единые требования к перевозке лекарств, вакцин и биоматериалов с помощью дронов.

Новый ГОСТ Р 72949-2026 регулирует весь процесс транспортировки — от подготовки груза до передачи получателю. Особое внимание уделено препаратам, которым необходимо поддерживать определённую температуру. Для их перевозки беспилотники могут оснащаться специальными термоконтейнерами, холодильными и обогревательными устройствами.

Одно из ключевых требований касается загрузки холодильного оборудования. Оно должно заполняться не более чем на две трети объёма, чтобы температура внутри распределялась равномерно. Это особенно важно при доставке вакцин, биологических образцов и других чувствительных к условиям хранения материалов.

ГОСТ также предусматривает дезинфекцию грузовых отсеков, а в отдельных случаях — перед каждым полётом. Кроме того, термоконтейнеры и системы температурного контроля должны проходить проверку пригодности и соответствовать принципам надлежащей дистрибьюторской практики ЕАЭС.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Нижегородской области беспилотники начали доставлять лекарства через Волгу всего за 10–15 минут. Дрон преодолевал расстояние в 11 километров между Лысковом и селом Валки, тогда как наземная доставка при отсутствии парома могла занимать до пяти часов. А недавно стало известно, что разработанные подмосковным врачом реанимационные аптечки доставляют бойцам на передовую с помощью БПЛА. Комплекты содержат шесть видов препаратов для оказания экстренной помощи раненым.