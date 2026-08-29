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Регион
29 августа, 09:59

Лекарства приедут сами: В некоторых регионах России заработают «аптеки на колёсах»

Депутат Куринный: С 1 сентября в 11 регионах РФ заработают «аптеки на колёсах»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 сентября в 11 российских регионах начнут работать передвижные аптечные пункты, которые доставят лекарства жителям отдалённых сёл и деревень. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Эксперимент рассчитан на три года и призван решить проблему населённых пунктов, где нет стационарных аптек и людям приходится ездить за препаратами в города.

«Это будут такие «аптеки на колёсах», — пояснил депутат.

В мобильных пунктах разрешат приобретать как безрецептурные, так и назначенные врачом средства. Наркотические и психотропные препараты в их ассортимент не войдут.

Пилот запустят в Волгоградской, Нижегородской, Тюменской и Архангельской областях, Красноярском, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Бурятии и ДНР.

Маршруты и графики поездок будут определять сами регионы, а жителей заранее оповестят о времени приезда. Участвовать смогут фармацевтические компании с лицензией, работающие не менее трёх лет и получившие специальное разрешение.

С 1 сентября стартует новый эксперимент по продаже лекарств. Что изменится в аптеках
С 1 сентября стартует новый эксперимент по продаже лекарств. Что изменится в аптеках

В регионах уже испытывают и другие способы снабжения удалённых населённых пунктов медикаментами. В июле Life.ru рассказывал о доставке лекарств беспилотниками через Волгу в Нижегородской области: такой маршрут позволил сократить дорогу до села с нескольких часов до 15 минут.

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