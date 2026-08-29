С 1 сентября стартует новый эксперимент по продаже лекарств. Что изменится в аптеках Оглавление Как изменится продажа лекарств с 1 сентября Что изменится для пенсионеров и льготников В конце августа правительство утвердило параметры проведения нового эксперимента по продаже лекарств. Он стартует с 1 сентября 2026 года. Что нужно учесть покупателям в аптеках, пенсионерам и льготникам? 28 августа, 21:20 С 1 сентября стартует аптечный эксперимент. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Как изменится продажа лекарств с 1 сентября

С 1 сентября в России начнётся эксперимент, который коснётся розничной продажи медикаментов. Он затронет передвижные аптечные пункты для жителей малонаселённых и отдалённых сельских территорий. Соответствующее постановление уже подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Таким образом, утверждены параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптеках. Там будут продаваться самые востребованные препараты. Есть и исключения. Это препараты, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или же требуют особых условий хранения. Их в передвижных аптеках купить будет нельзя.

— Пока это пилотный проект. Он пройдёт на территории сельских населённых пунктов, в которых нет стационарных аптек. Принять участие в эксперименте могут аптечные организации, которые не менее трёх лет имеют лицензию на продажу, хранение и перевозку медикаментов. Как следует из постановления правительства, продлится пилотный проект до 1 сентября 2029 года. Сначала будет отработан механизм новой формы торговли. Это делается для его дальнейшего внедрения и использования на постоянной основе, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Что изменится для пенсионеров и льготников

Один из самых распространённых вопросов, а можно ли будет получить в передвижных аптеках льготные лекарства. Елена Кузнецова пояснила, что нет. Льготникам придётся обратиться в стационарные аптеки.

Таким образом, сохраняется стандартный порядок: как и раньше, льготные лекарства можно будет получить только в стационарных аптеках по месту жительства. Это касается как полностью бесплатных препаратов, так и медикаментов со скидками.

Авторы Нина Важдаева