Жизненно важный груз за 15 минут: В Нижегородской области дроны начали доставлять лекарства через Волгу

В Нижегородской области беспилотники всё активнее используют для доставки медицинских грузов. Очередной успешный эксперимент прошёл в апреле 2026 года: дрон перевёз лекарства из Лыскова в село Валки через Волгу. Расстояние между пунктами — всего 11 километров, но без парома дорога на машине занимает до пяти часов. Беспилотник преодолел маршрут за 10–15 минут.

Тестирование проводилось при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Использовали отечественный дрон «Альфа Е», который может нести до 7 кг груза, летать на расстояние до 60 км и работать при температуре от -30 до +45 градусов.

«Обеспечение населения лекарственными препаратами — одна из важнейших социальных задач. Зачастую от своевременно принятого лекарства напрямую зависит жизнь человека. Традиционная наземная логистика не всегда позволяет оперативно доставить медикаменты, особенно в периоды распутицы, снегопадов или в условиях отсутствия прямого круглогодичного сообщения между населёнными пунктами», — рассказал директор лысковского территориального объединения «Нижегородская областная фармация» Алексей Юрский.

Эксперименты с медицинской аэрологистикой в регионе начались ещё в феврале 2025 года. Тогда дрон перевёз около 100 пробирок с кровью из Борской больницы в областной центр по борьбе со СПИДом. С тех пор беспилотники доставили уже около 800 кг биоматериалов, а время в пути на некоторых маршрутах сократилось с полутора часов до десяти минут.

Руководитель проектов АНО «Горький тех» Кирилл Жилин отметил, что география полётов дронов в регионе расширяется. Если раньше они связывали Нижний Новгород и Бор, то теперь летают с лекарствами в отдалённые сёла. Тесты помогают оценить, где беспилотники могут принести максимальную пользу жителям.

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