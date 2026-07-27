Алиханов: Лазерные комплексы начали защищать предприятия в РФ от беспилотников

Россия располагает линейкой отечественных лазерных комплексов для борьбы с вражескими беспилотниками. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, в одном из регионов за месяц такой комплекс сбил почти шесть десятков дронов на одном объекте. Это позволило сэкономить сотни миллионов рублей, которые могли бы уйти на зенитные ракеты. При этом затраты в моменте идут исключительно на электроэнергию, приводит kp.ru слова Алиханова.

Министр подчеркнул, что это не означает отказа от ракетных систем, но развитие лазерного оружия является важной частью общей системы борьбы с БПЛА.

Ранее Алиханов заявил, что с начала СВО объёмы выпуска продукции в оборонном секторе по некоторым позициям выросли более чем в 20 раз по сравнению с 2020–2021 годами, а предприятия ОПК работают в три-четыре смены на пределе возможностей, полностью обеспечивая армию и флот. Он отметил, что наращивание потенциала продолжается, и сейчас действует крупная госпрограмма развития ОПК, ориентированная на штатные средства борьбы с полным циклом военной приёмки.