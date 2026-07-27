Алиханов заявил, что выпуск продукции ОПК вырос в 20 раз с начала СВО

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов подвёл итоги работы оборонного сектора за последние годы. Глава ведомства заявил, что с момента начала специальной военной операции объёмы выпуска продукции на некоторых направлениях увеличились кратно.

«Мы, если говорить про рост нашего промышленного производства с начала 2022-го, с начала Специальной военной операции, по некоторым позициям выросли в 20 с лишним раз… По объёмам выпуска продукции — по сравнению с тем, что было в 2020-м — 2021 году», — отметил руководитель Минпромторга в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Алиханова, предприятия оборонно-промышленного комплекса работают на пределе возможностей в три-четыре смены, полностью закрывая потребности армии и военно-морского флота. При этом процесс наращивания потенциала далёк от завершения: сейчас в стране действует крупная госпрограмма развития ОПК, ориентированная на штатные средства борьбы, проходящие полный цикл военной приёмки.

Помимо серийной продукции, особое внимание уделяется инновационным решениям. Министр уточнил, что производственные линии обеспечивают выпуск беспилотников миллионными партиями, а общая мощность предприятий рассчитана на десятки миллионов аппаратов ежегодно.

«Вторая часть — инновационные разработки, беспилотники, которые мы делаем миллионами, и производственные мощности у нас — на десятки миллионов. Именно десятки миллионов единиц и направляет наша промышленность в Вооружённые Силы страны», — приводит kp.ru слова Алиханова.

В Минпромторге подчёркивают, что поставки идут непрерывно и охватывают все виды вооружений — от высокоточных ракет до тактических дронов. Рост выпуска стал возможен благодаря перестройке логистических цепочек и переориентации мощностей на нужды фронта.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в перспективе производство отечественных лайнеров Ил-114-300 планируется нарастить до 12 машин в год, хотя текущая программа предусматривает поставку трёх самолётов для Второго архангельского авиаотряда. Министр подчеркнул, что расширение мощностей пока остаётся стратегической задачей, а приоритетом сейчас является выполнение уже взятых обязательств.