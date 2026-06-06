Алиханов оценил замену ветхого флота России в более 300 млрд рублей

Ветхий флот России могут обновить из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), так как для выполнения поставленной задачи может потребоваться свыше 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«ФНБ рассматривается всегда. Главное, чтобы Антон Германович (глава Минфина Силуанов — прим. Life.ru). был милостив и дал нам такие возможности. Это сотни миллиардов рублей, за 300 (миллиардов рублей — прим. Life.ru). То есть программа максимум, которая нам нужна, требует таких сумм. Это при условии, что мы все суда, находящиеся в коридоре сейчас от 40 и старше, будем менять», — пояснил он.

По словам Алиханова, водный транспорт будет заменяться исключительно на корабли, произведённые в России. Чиновник подчеркнул, что нужно отследить, чтобы иностранные верфи не получили заказы на поставку судов нашему флоту, а также чтобы не завозились из-за рубежа под видом новых уже бывшие в употреблении корабли. Министр отметил, что в основном речь идёт о речном транспорте.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников напомнил, что Россия остаётся единственной страной с атомным ледокольным флотом, который позволяет вести полноценную работу в Арктике.