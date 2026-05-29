Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 00:55

МИД: Россия остаётся единственной страной с атомным ледокольным флотом

Обложка © Wikipedia / Tuomas Romu

Обложка © Wikipedia / Tuomas Romu

Россия остаётся единственной страной с атомным ледокольным флотом, который позволяет вести полноценную работу в Арктике. Об этом заявил газете «Известия» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Ни у кого, кроме нас, нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно», — уточнил он.

Масленников также отметил, что западные эксперты всё чаще говорят о проблемах при построении прогнозных моделей по Арктике без российских данных мониторинга. Он добавил, что России принадлежит крупнейшая арктическая территория в мире, а российские учёные обладают уникальным опытом исследований.

Никитин: Севморпуть трансформировался в комплексную транспортную систему
Никитин: Севморпуть трансформировался в комплексную транспортную систему

А ранее «Кингисеппский машиностроительный завод» приступил к ходовым испытаниям нового разъездного катера РК 950. Судно создано для работы на атомных ледоколах нового поколения. Оно предназначено для перевозки персонала, выполнения портовых задач и патрулирования водных пространств. При необходимости его можно использовать для помощи в чрезвычайных ситуациях. Проект отличается возможностью круглогодичной эксплуатации.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МИД РФ
  • Арктика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar