МИД: Россия остаётся единственной страной с атомным ледокольным флотом

Россия остаётся единственной страной с атомным ледокольным флотом, который позволяет вести полноценную работу в Арктике. Об этом заявил газете «Известия» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Ни у кого, кроме нас, нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно», — уточнил он.

Масленников также отметил, что западные эксперты всё чаще говорят о проблемах при построении прогнозных моделей по Арктике без российских данных мониторинга. Он добавил, что России принадлежит крупнейшая арктическая территория в мире, а российские учёные обладают уникальным опытом исследований.