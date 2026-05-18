КМЗ начал испытания разъездного катера для атомных ледоколов нового поколения
Обложка © VK / Кингисеппский машиностроительный завод
«Кингисеппский машиностроительный завод» приступил к ходовым испытаниям нового разъездного катера РК 950. Судно предназначено для службы на атомных ледоколах нового поколения, сообщил ТАСС собственник холдинга Михаил Даниленко.
Девятиметровый катер обеспечивает перевозку людей и небольших грузов между берегом и судном. Он также может курсировать между различными объектами на воде, включая нефтяные и газовые платформы.
Судно предназначено для транспортировки персонала, портовых операций и патрулирования акваторий. При необходимости его могут задействовать для помощи при чрезвычайных ситуациях.
Особенность проекта — возможность круглогодичной эксплуатации, включая работу в акваториях с шугой и мелкобитым льдом. По словам Даниленко, это достигнуто за счёт конструктивной защиты винтов и усиления днищевой части корпуса.
Корпус выполнен из сплава АМг5, что даёт сочетание прочности и малого веса. Полное водоизмещение — 8,99 тонны при максимальной осадке 0,64 метра и высоте борта 1,7 метра. На борту судно может принимать до 12 человек, включая экипаж.
Энергетическая установка включает два дизельных двигателя мощностью по 200 лошадиных сил каждый с винтами фиксированного шага. Это позволяет развивать скорость до 15 узлов. Автономность плавания обеспечивается за счёт двух топливных баков ёмкостью по 250 литров.
Ранее Патрушев напомнил, что российские ледоколы не боятся Арктики, в отличие от западных. Поводом для обсуждения стал недавний инцидент в Балтийском море. Немецкое судно «Ньюверк» не справилось с задачей по сопровождению танкеров к порту Мукран. В итоге танкер «Минерва Аморгос» был вынужден простаивать в ледяном плену более семи дней.
