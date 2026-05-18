КМЗ начал испытания разъездного катера для атомных ледоколов нового поколения

«Кингисеппский машиностроительный завод» приступил к ходовым испытаниям нового разъездного катера РК 950. Судно предназначено для службы на атомных ледоколах нового поколения, сообщил ТАСС собственник холдинга Михаил Даниленко.

Девятиметровый катер обеспечивает перевозку людей и небольших грузов между берегом и судном. Он также может курсировать между различными объектами на воде, включая нефтяные и газовые платформы.

Судно предназначено для транспортировки персонала, портовых операций и патрулирования акваторий. При необходимости его могут задействовать для помощи при чрезвычайных ситуациях.

Особенность проекта — возможность круглогодичной эксплуатации, включая работу в акваториях с шугой и мелкобитым льдом. По словам Даниленко, это достигнуто за счёт конструктивной защиты винтов и усиления днищевой части корпуса.

Корпус выполнен из сплава АМг5, что даёт сочетание прочности и малого веса. Полное водоизмещение — 8,99 тонны при максимальной осадке 0,64 метра и высоте борта 1,7 метра. На борту судно может принимать до 12 человек, включая экипаж.

Энергетическая установка включает два дизельных двигателя мощностью по 200 лошадиных сил каждый с винтами фиксированного шага. Это позволяет развивать скорость до 15 узлов. Автономность плавания обеспечивается за счёт двух топливных баков ёмкостью по 250 литров.