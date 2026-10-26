«Компот жизни» доставляют БПЛА: Как врач из Подмосковья помогает спасать раненых бойцов

Российские военнослужащие прозвали «живой водой» и «компотом жизни» реанимационные аптечки, которые разработал врач-невролог из Подмосковья Евгений Иващенко. По словам фронтовых медиков, эти комплекты помогли спасти сотни раненых бойцов. Сейчас их доставляют в том числе беспилотниками непосредственно штурмовым подразделениям, сообщает RT.

Разработку Иващенко назвал ИРАС — индивидуальная реанимационная аптечка солдата. В пластиковом корпусе находятся шприцы и шесть видов препаратов, предназначенных для оказания экстренной помощи. Врач пояснил, что не изобретал новых лекарств, а объединил существующие средства в один комплект и разработал схему их применения.

«Ничего сверхъестественного не изобретал: собрал в комплекты проверенные лекарства и назначил правильную, основанную на научных данных схему их применения», — рассказал Иващенко.

В зону СВО уже передали несколько тысяч таких аптечек. По словам врача, военные медики высоко оценили комплекты и регулярно просят привозить новые партии. Недавно к Иващенко в подмосковную деревню Донино приезжал военнослужащий, который лично поблагодарил его за спасение жизни.

Помогать бойцам врач начал в начале 2023 года. Во время первой поездки на Запорожское направление он привёз лекарства и медицинское оборудование, а также оказал помощь военнослужащим. Поначалу Иващенко самостоятельно собирал небольшие наборы из ампул и шприцев, которые называл «скрутками». Позже они превратились в аптечки ИРАС.

Кроме того, доктор разработал противоконтузионные комплекты и предложил использовать специальные охлаждающие шапочки с гипотермическими пакетами. Их для военных шьют волонтёры из Калужской области.

Иващенко также помогает обеспечивать подразделения транспортом для эвакуации раненых. Ради этого он продал собственный автомобиль и приобрёл три подержанных внедорожника, которые отправил на фронт. Позднее врач купил ещё несколько машин.

За помощь военнослужащим Иващенко наградили медалью Министерства обороны России «За помощь в бою». Сейчас он продолжает принимать пациентов в Донино, где открыл аптеку-музей, и регулярно ездит в зону СВО с новыми партиями медицинских комплектов.